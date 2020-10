Cupo laboral trans: el Municipio de Villa Mercedes incorporó a tres trabajadoras

El Programa de Diversidad y Género dependiente de la Secretaría de la Mujer municipal de Villa Mercedes sigue alcanzando objetivos. En los meses de gestión gubernamental ha incorporado a tres trabajadoras trans y con ellas pretende que las políticas laborales se apliquen en todo los sectores de la Comuna.

Pía Sombra está a cargo del área. Inició sus tareas en diciembre y durante la pandemia se fueron sumando a otras. Hoy son una funcionaria y tres integrantes del grupo. “A mí particularmente me cambió la vida, estoy muy contenta del lugar que ocupo y la oportunidad que me dieron. Es una gran posibilidad y es muy grato trabajar en esta temática. Creo que esto es una respuesta a tantos pedidos respecto al cupo laboral y es un momento histórico”, expresó la jefa del Programa. Además remarcó que con estas actividades pretende abrir un abanico de oportunidades que no solo se centren en el sector público. “Queremos que se tenga en cuenta nuestra capacidad y no nuestra identidad”, afirmó.

La secretaria municipal de la Mujer, Grisel Pollacchi, acotó: "Uno de los desafíos que nos propusimos es llevar adelante la transversalización de las políticas de género y diversidad en todo el Municipio. Las chicas están abocadas a formar proyectos desde el Programa para los derechos de la comunidad trans. Qué mejor que ellas mismas que fueron quienes reclamaron por estos puestos de trabajo que hoy puedan pensar acciones desde adentro para incluir y ayudar a sus compañeras”, expresó.

Actualmente, el equipo está elaborando el diseño de una propuesta para presentar en el Programa Nacional “GenerAR”, que busca fortalecer la institucionalidad de estos sectores en todos los niveles y organismos del Gobierno.

Una de las empleadas, Alejandra Baigorria, es la referente de la Asociación de Travestis Transexuales y Transgéneros de Argentina (Attta) en Villa Mercedes. “Con Attta ya vengo trabajando desde principio de año, después me unifiqué con la Comuna, que me brindó un gran aporte y me incorporó en la Secretaría. Pero antes de esto estaba desocupada. Siempre me manejé a nivel independiente, vendí ropa, tuve un gimnasio y bueno, como todo tiene fecha de caducidad, quedé sin empleo. Hoy siento que al fin nos escucharon, esto es algo que pedimos hace mucho tiempo”, sostuvo.

“Para nosotras es muy difícil la inserción laboral y tener esta oportunidad es muy lindo. Ves las cosas de otra manera, te permitís proyectar, que antes a eso lo veía muy difícil. Ahora vivo con mi mamá y siempre pensaba en que ella no me veía del todo realizada, pero en este momento estamos tranquilas, y yo me levanto con otro ánimo, tengo ganas de ir a la oficina, de cumplir un horario, de ver a mis compañeras, me cambió la vida”, afirmó Daniela Quiroga, otra de las trabajadoras trans.