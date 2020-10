Daniela será la primera mujer trans al volante en la recolección de residuos

La nueva cuadrilla de recolección de residuos de la Comuna, que estará compuesta únicamente por mujeres, ya tiene a su conductora. Daniela Salvador, quien actualmente está al frente de la inspección de pavimento en Servicios Públicos, se convertirá en la primera trabajadora trans que tomará el volante del camión y recorrerá las calles del centro. Además, ya se sumó al equipo una de las encargadas de juntar las bolsas de desechos.

“Me tomó por sorpresa, me lo propusieron y no lo pensé tanto, dije que sí porque me gustan mucho los desafíos. Si bien es un cambio muy grande porque ahora estoy en una oficina, creo que está muy bueno aceptarlo”, contó la flamante chofer.

La empleada ya lleva cinco años en el Municipio y comenzó sus primeras actividades en el cementerio “San José”, tras el fallecimiento de su madre, quien le dejó su cargo. “Está bueno crecer y no estar siempre en el mismo lugar para demostrar la capacidad de trabajo que podemos desarrollar, y movernos de las tareas a las que estamos acostumbrados, que es lo que por ahí cuesta más”, dijo.

Además, comentó con mucha alegría que tanto sus compañeros como sus familiares están muy contentos por su iniciativa de cambiar de empleo, y aseguró que tiene muchas expectativas y un poco de nervios por comenzar a manejar la maquinaria que llegará en los próximos días.

Este miércoles, parte del área recorrió los locales habilitados para explicar el funcionamiento del nuevo equipo de trabajadoras. “Ya no queda nada, vamos a andar por el microcentro y nos va a ver toda la ciudad. Los comentarios en las redes sociales son muy buenos. La respuesta de los comerciantes fue positiva y creo que la de la sociedad también”, sostuvo.

Otra de las interesadas en sumarse a la cuadrilla es Marcela Senzini, quien será una de las encargadas de correr entre los canastos y cestos con rapidez en las arterias de la ciudad de la Calle Angosta. “Apenas fue planteada la idea, yo pedí que me tuvieran en cuenta. Ahora estoy trabajando como administrativa, pero no tengo problema en participar y ser parte de esta experiencia. Si bien son tareas pesadas, no es complicado y podemos hacerlo sin problemas al igual que los varones que ya lo están haciendo. Seguramente nos va a costar un poco al inicio, pero será hasta que se nos acostumbre el cuerpo”, afirmó.

La convocatoria sigue abierta para las empleadas de la Comuna que deseen participar.

Asimismo, mencionó que el año pasado se desempeñó como jefa de Recolección de Residuos y que pudo ver desde otro punto de vista y valorar las labores que el personal realiza. “Como vecinos creo que a veces tampoco tomamos dimensión o reconocemos el sacrificio que hacen para mantener la ciudad en orden”, agregó.

En principio, un grupo de tres mujeres circulará en unas cien cuadras del centro a partir de las 18, de lunes a sábados, ya que los recorridos están reducidos por las complicaciones del estatus sanitario por la pandemia de coronavirus. Para eso, recibirán una serie de capacitaciones previas para trabajar con todos los cuidados y recaudos necesarios.

“El camión que estamos esperando es mucho más chico, más liviano y más cómodo, lo que nos va a ayudar a cuidar las calles de esta zona comercial del tránsito pesado y a que haya una mejor circulación, ya que las vías son más angostas”, detalló el subsecretario de Servicios Públicos, Daniel Desotti.

Del mismo modo, el funcionario señaló: “Seguimos convocando a las empleadas municipales a que se animen a formar parte de este nuevo equipo que busca la igualdad. Queremos llevar a cabo este sueño de que las mujeres puedan formar parte de la recolección y del sector, al igual que en otras partes del país”.