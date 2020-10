Proponen una ley para evitar los incendios intencionales

A raíz de la quema desmedida de hectáreas que se diseminó a lo largo y ancho del país, de la cual San Luis no fue la excepción, este miércoles tomará estado legislativo en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que busca prohibir por veinte años el cambio de uso de suelo en las zonas incendiadas. Existe el convencimiento que casi todos (si no todos) los incendios son intencionales y, en algunos casos, una vez limpio el terreno, los dueños lo utilizan para emprendimientos inmobiliarios, agroganaderos o mineros. El objetivo de la iniciativa es permitir la regeneración del suelo y su vegetación natural.

El autor del proyecto, el diputado provincial por el bloque unipersonal Identidad Peronista Ricardo Chaves, manifestó que el fin de esta ley es "frenar los incendios, sobre todo aquellos que son intencionales —la gran mayoría—, con los que los inversionistas buscan eludir permisos, autorizaciones, tasas y multas, y evitar el accionar de empresas que hacen limpieza; prefieren echar mano al fuego y que se lleve todo. En eso está lo más grave, y es que ponen en riesgo a los ciudadanos, las viviendas, la flora y la fauna, los bomberos, brigadistas y policías, y comprometen el futuro ambiental de las próximas generaciones".

"Esto, en definitiva, es un 'ecocidio', es un daño irreversible y más cuando se da en estas condiciones. Los incendios se generan en esta época porque los vientos y las grandes sequías favorecen las intenciones" de quienes los causan, remarcó el legislador.

El proyecto complementa otras leyes vigentes que hay en la provincia y propone mantener el uso del suelo previo al incendio. "Hay leyes, como la de Bosques Nativos, que indican dónde se pueden extraer los árboles, desmontar y qué porcentaje en cada campo; cuál es la zona verde, la amarilla y la roja. Esta es complementaria a todas esas leyes vigentes, el tema de los incendios tiene muchísimas aristas. Nos preocupamos por los bomberos, los brigadistas y la Policía, sabemos que su trabajo es muy importante y que arriesgan su vida, ese es un factor. Pero también está el del inversionista que espera eludir todas estas autorizaciones y leyes vigentes prendiendo fuego", explicó.

Chaves indicó que, si bien no cuentan con estadísticas que demuestren que las quemas se utilizan para limpiar terrenos de forma rápida y más barata, no hacen falta porque "eso se ve mientras andamos la provincia. Los incendios se dan en esta época, porque las condiciones climáticas lo permiten, pero también porque llega la temporada y empiezan a poner sus loteos en vidriera; eso es mostrarlos limpios y con el pasto verde cortito, es parte del marketing malicioso que los inversionistas usan".

Agregó que, a nivel nacional, el bloque Frente de Todos también presentó un proyecto similar, pero a 60 años. En Córdoba hicieron lo mismo, pero a 40 años. "Lo importante es no caer en la inconstitucionalidad de no permitir que el propietario de la tierra la use, pero sí enmarcarlo para que haga buen uso y no atente contra la comunidad y las generaciones futuras", señaló.