Turri: "El balance de mi paso por México fue muy positivo"

El villamecedino Santiago Turri emprendió este sábado su regreso a la provincia de San Luis, luego de no haber podido acceder con Abejas de León a los playoffs de la Liga Nacional de Básquetbol de México. El entrenador y asistente del santafesino Marcelo Roig se encuentra en la capital azteca, listo para embarcarse el miércoles a la Argentina y cerrar de esa forma su segunda experiencia allí, tras la aventura inicial junto a San Luis de Potosí en la temporada 2016-2017.

Con 23 puntos y en la quinta colocación de la difícil Conferencia Oeste, la franquicia de Guanajuato quedó afuera de la pelea por el título, pese haber mostrado mejoría en la segunda ronda de la fase inicial. Mientras seguía a la espera del vuelo que lo traiga a la Argentina, tras dos meses sin ver a la familia, el DT con paso por Huracán de Trelew (Chubut) y Comunicaciones de Corrientes, en la Liga Argentina de Básquet, se hizo un tiempo y habló con El Diario de la República, analizando la participación de Abejas en la presente temporada 2020.

—¿Qué balance personal hiciste tras este nuevo ciclo en México?

—Uno sumamente positivo. Poder trabajar en esta liga fue gratificante, ya que fue una de las pocas ligas latinas que retornó a la actividad. Me considero un afortunado de tener trabajo en lo que me gusta, y que me tengan en cuenta es bueno. Traté de disfrutarla al máximo. Con todos los trajines que tiene la competencia al ser reducida, tuvo su lado bueno y otros que no fueron tan buenos.

—¿Y respecto al equipo?

—También positivo. Fuimos de menor a mayor por una cuestión lógica de preparación previa, pero nos deja conformes el trabajo que hicimos día a día. El equipo con tiempo pudo plasmar la idea del cuerpo técnico, terminando con el mejor récord de la segunda ronda (durante la fase regular). De los últimos seis juegos ganamos cuatro y los números avalan que fuimos creciendo y tomando una identidad.

—¿Qué creés que les faltó?

—El básquet no es muy misterioso, es simple. Lo que nos faltó fueron días previos de pretemporada. Por una cuestión de logística y economía el club apostó a una preparación virtual que no fue positiva. A eso hay que sumarle que algunos jugadores se lesionaron sobre la hora e hizo que el equipo llegara con uno o dos días de entrenamiento con el plantel completo. Después, por cómo estaba diagramada la competencia, era sabido que no íbamos a tener muchos días de trabajo. Lo importante fue que nunca perdimos el rumbo. A lo largo de la fase regular solo en tres juegos fuimos superados, en el resto mostramos un equipo competitivo que peleaba hasta el final.

—¿Quedó la puerta abierta para volver?

—La idea es poder volver y renovar para la próxima edición. Obviamente falta un montón porque la competencia va a ser post Juegos Olímpicos, así que falta muchísimo. El equipo dejó una buena imagen y la dirigencia está contenta. Para el cuerpo técnico siempre es clave dejar las puertas abiertas. La primera opción sería ese regreso, con otras alternativas en la liga, ya que varias franquicias que no participaron este año por la pandemia preguntaron por nosotros.

—¿Hubo propuestas desde Argentina?

—Por ahora, nada; hay mucha incertidumbre en el país. Si bien la burbuja de la Liga Nacional esta avanzada, todavía no recibe el ok. Y la Liga Argentina y el Torneo Federal no definen el formato de competencia, no está claro, por eso nadie sabe cómo actuar, sacando que el país está en una crisis económica importante. Por ahora el objetivo es llegar, cumplir con los protocolos de la provincia y disfrutar de la familia. Después veré qué oportunidades laborales salen.

—¿Salió algo desde el exterior?

—Tuve una propuesta para ir a Colombia, pero decidí regresar a San Luis con mi familia. Pasamos mucho tiempo separados y priorizamos los lazos familiares antes que lo laboral.

La recta final del campeonato se pondrá en marcha mañana con los playoffs. En la Conferencia Este, los enfrentamientos serán Mineros-Leñadores y Dorados-Fuerza Regia; mientras en la Oeste chocarán: Soles-Astros y Aguacateros-Libertadores. Turri está de regreso.