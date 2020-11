Choque mortal: el imputado dijo que no vio qué había embestido

Daniel Gustavo Sosa, el conductor que en los primeros minutos del sábado atropelló en la ex ruta 147 a Miguel Ángel Velázquez, un ciclista que murió, fue indagado este domingo por la jueza Penal 3, Virginia Palacios, y eligió declarar. Uno de los dos abogados que lo representa, Diego Domínguez, dijo que, por la oscuridad reinante en la zona, su cliente no vio a la otra parte, no sabía que había embestido a una persona y pensó, dado el sitio donde ocurrió el hecho, que había chocado a un cerdo. Dijo que, un tanto afectado por el golpe que tuvo en la cabeza —por el que le hicieron tres o cuatro puntos de sutura— salió de su Peugeot 504 y se retiró del lugar caminando, al tiempo que pidió a un allegado si lo podía ir a buscar para ir a la Policía a hacer la denuncia.

Oscar Vílchez es el otro abogado que representa a Sosa, vecino de San Jerónimo. Los defensores no solicitaron prórroga de la detención, por lo que la magistrada tiene un plazo máximo de 48 horas para resolver la situación del conductor detenido, a quien el test de alcoholemia le dio 0,46 gramos de alcohol por litro de sangre. Por lo que indica la legislación vigente, el límite permitido para circular en vehículos particulares es 0,5.

Según indicó una fuente judicial, Sosa fue indagado por "Homicidio en conducción vehicular agravado, artículo 84 bis, segundo párrafo, del Código Penal".

"Se ha considerado que hubo un abandono de persona. Después de chocarlo (a Velázquez), que en realidad él no sabía qué colisionó, Sosa se fue contra un árbol. Ahí tuvo la lesión en la frente y luego le pidió auxilio a un conocido de apellido Lucero. Este amigo lo buscó para llevarlo a la comisaría. Sosa no sabía qué había pasado. No estaba del todo bien, por el golpe en la cabeza", explicó Domínguez.

El meollo del asunto, según el letrado, es el presunto abandono de persona, que él y su colega niegan que se haya configurado. "Eso nunca existió. Y nunca evadió o intentó evadir el accionar policial o judicial. Cuando iba camino a la comisaría lo detuvieron", reiteró.

Y abundó en su argumento: "Un abandono de persona es cuando la asistencia hace la diferencia en cuanto a la vida o la muerte de una persona. Pero no es este el caso, porque (Velázquez) muere en el acto. Y la otra razón por la que no hay un abandono de persona es que Sosa no agarró el auto y se fue. Salió caminando y llamó al amigo que lo fue a asistir. Y está preso por ese agravante, por la expectativa de la pena".

Domínguez describió la zona como "completamente oscura, sin luz". "Es ruta de tierra, todo descampado, está lleno de chanchos. (Velázquez) iba en una bicicleta sin ojo de gato, vestido de oscuro. Sosa no lo llegó ni a ver", aseguró, e indicó que su cliente iba por su mano, "a no más de 80 kilómetros por hora", por lo que deduce que el ciclista pudo haberse cruzado.

Según lo que consta en el expediente, cerca de las tres de la madrugada, los policías de San Jerónimo, quienes ya estaban al tanto del hecho y de la orden de localizar a Sosa, pararon a un vehículo que iba por la ruta nacional 147, hacia el oeste. Al identificar a los tres ocupantes, constataron que uno de ellos era Sosa, el hombre que buscaban.