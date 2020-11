El Parlamento británico votará las regulaciones para la cuarentena en Inglaterra

El Parlamento británico votará hoy sobre las regulaciones que imponen la cuarentena de cuatro semanas, anunciada por el primer ministro Boris Johnson, con el objetivo de frenar el rebrote de la pandemia que podría matar hasta 4.000 personas por día en Inglaterra, según las advertencias de los científicos.

La impactante cifra fue presentada por el asesor científico Patrick Vallance en la sesión informativa televisiva del sábado, cuando Johnson anunció el segundo confinamiento del Reino Unido.

Las muertes diarias relacionadas con el coronavirus en Reino Unido aumentaron hasta 397 para ubicarse en un total de 47.250, el mayor incremento en un solo día desde mayo, según las cifras oficiales publicadas el martes.

Las nuevas restricciones que implica un cierre total de comercios no esenciales, bares, restaurantes y la prohibición de salir del país entre otras medidas, entrarán en vigencia a partir de la medianoche del jueves hasta el 2 de diciembre.

Si bien no existe la posibilidad que el Gobierno pierda porque tiene apoyo laborista, el líder británico se enfrentará a una rebelión conservadora y se espera que algunos parlamentarios voten en contra.

Ante el temor que la cuarentena se extienda, Johnson volvió a insistir que la medida finalizará de cualquier forma el 2 de diciembre, pero sin embargo el líder laborista Keir Starmer sostiene que es una locura salir del confinamiento en esa fecha y regresar al sistema de niveles regionalizado a menos que haya cambios masivos en los test y el rastreo.

En una intervención en el Parlamento el miércoles por la mañana, Starmer citó datos que sugieren que no se pueden rastrear miles de casos y solo el 20% de las personas contactadas se aíslan por sí mismas.

Johnson por su parte, reconoció que cualquier falla del sistema de rastreo "Test and Trace" es su responsabilidad, pero dijo que cree que de todas formas está realizando un "trabajo invaluable" e instó a Starmer a dejar de lado "las disputas políticas entre partidos y apoyar las medidas en aras del interés nacional.

Mientras tanto, el sistema público de salud NHS England, anunció que pasará a su nivel más alto de alerta de emergencia a la medianoche a medida que aumentan los temores de que se quede sin camas durante la segunda ola de coronavirus.

No tengamos duda que ninguno de nosotros entró en política para introducir medidas como esta. No queremos hacer cosas para reprimir la libertad, no queremos hacer nada que dañe nuestra economía, para evitar que los negocios sigan con sus vidas. (Primer ministro británico, Boris Johnson)