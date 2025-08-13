Uruguay se acerca a su ley de eutanasia

La Cámara de Representantes de Uruguay dio en la madrugada de este miércoles un paso clave hacia la regularización de la eutanasia. Los diputados aprobaron por mayoría el proyecto de ley “Muerte digna” tras más de doce horas de debate. Ahora, la iniciativa pasó ahora a la Comisión de Salud del Senado.

La sesión comenzó el martes por la mañana y concluyó en las primeras horas del miércoles, con 64 votos a favor y 29 en contra. Más de 40 legisladores expusieron sus posturas y ahora el proyecto será analizado por la Comisión de Salud del Senado, integrada por nueve legisladores.

Si obtiene aprobación, pasará al pleno de la Cámara Alta y luego será remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación.