Un 28% de los argentinos no prevé realizar compras navideñas este año

Un 28% de los argentinos no prevé realizar compras navideñas y un 43% prevé gastar menos que el año pasado, de acuerdo con una encuesta realizada por Deloitte.

El sondeo realizado sobre 1.500 personas de la Argentina, Perú, Colombia, Costa Rica y México señaló que a nivel regional 2,5 de cada 10 entrevistados respondieron que no realizarían compras durante esta temporada, "mayormente por no contar con los recursos económicos para ello o por estar desempleados".

En el caso de la Argentina un 28% no realizará compras de Navidad, un 5% ya las realizó con anticipación y 67% planea realizarlas próximamente; mientras que un 43% gastará menos que el año pasado, 35% gastará lo mismo y 22% gastará más este año.

Consultados sobre cuál es o fue la prioridad para realizar sus compras navideñas en 2020, los argentinos señalaron un 35% los regalos, 27% la cena navideña, 11% mejoras en la casa, 7% realizar compras postergadas en el año y 6% computadoras y electrónicos, entre otros.

Sobre el lugar elegido para la compra un 32% comprará online, un 13% en supermercados, 12% en tiendas de ropa y 10% en jugueterías, entre otros lugares.

Al momento de visitar una tienda, los argentinos esperan en un 22% tener disponibilidad inmediata del producto, 17% ver y probar el producto personalmente, 15% ver otros productos que le puedan interesar y 15% velocidad en el pago y la entrega.

Sobre las razones por las cuales no compró o comprará en línea, un 25% señaló que tiene miedo a que el producto no llegue en buen estado, un 17% que el costo de envío es alto, un 13% que no tiene tarjetas bancarias, 10% porque es muy complicado realizar devoluciones y 4% argumentó que no sabe comprar en línea.

A nivel regional, 93% de los encuestados confirmaron haber investigado o que investigarán en internet antes de realizar sus compras.

