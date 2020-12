Músicos realizarán un festival virtual para ayudar a Ana Luz

Este viernes a las ocho y media de la noche realizarán una cruzada solidaria para ayudar Ana Luz Maldonado, de 11 años. La niña puntana tiene que ser intervenida quirúrgicamente a causa de una enfermedad ginecológica. Es por esto que un grupo de músicos y amigos de la familia organizaron un encuentro de bandas para juntar fondos. Será a través de múltiples cuentas de Facebook.

El día del evento, Ana Luz no tan solo seguirá en vivo y en directo las distintas presentaciones, sino que también soplará una velita, ya que cumple un año más de vida. Su papá, Marcelo Maldonado, comentó que esta afección la pone en riesgo todos los meses. “El problema lo tiene desde que nació, pero al empezar su ciclo menstrual se le detectó una anomalía que es peligrosa”, dijo.

Hace una semana y media que la estudiante de la Escuela Normal Mixta “Juan Pascual Pringles” está en el Hospital Allende, de Córdoba, donde le realizan diferentes estudios para ver cuáles son los pasos a seguir. Además de su papá también la acompañan su mamá María José y su hermana Paula, de 10 años.

“Dentro de 10 días volveremos a San Luis para las Fiestas y a principio de enero retornaremos porque le harán una primera cirugía. Una vez que vean cómo evoluciona se hará una segunda”, manifestó Marcelo, quien dijo que cuentan con la cobertura de la obra social Dosep, la que los asiste, ya que debido a que la enfermedad de su hija es compleja debieron trasladarse a otra provincia.

“Estamos hospedados en un hotel que nos dio la mutual y nos queda cerca del hospital”, señaló.

Expresó que la idea del festival surgió de Musikero Producciones (), quienes además de ser amigos de él son colegas, ya que es profesor de música, pero por la pandemia se quedó sin trabajo.

“Marcelo Herrera y Hernán 'Polaco' Tarasconi, entre otras personas del ambiente, hacen eventos solidarios y no dudaron en realizar uno para mi hija”, destacó Marcelo. Entre los grupos que se presentarán el viernes estarán Reveldes, Malentendidos, Saturados, Profesia, Martín Pérez, Feedback, Rain, Casa de Piedra y Viral.

El festival será emitido por Facebook Live y subirán el link a las cuentas de Musikeros Producciones, Escuela de Rock Norberto Pappo Napolitano y la del papá de Ana Luz. “No tiene ningún costo y cualquier persona puede ingresar para disfrutar de un buen momento. La gente puede ayudar de diferentes maneras, no solo con dinero, sino mandándole un mensaje de aliento a mi hija, el que le hará bien anímicamente”, resaltó. Para los que quieran o puedan colaborar habrá un número de CBU y un link de Mercado Pago.

Asimismo, destacó el trabajo que hizo Pappo Balagué y su grupo “Botón Rojo Solidarios”. “Ellos vendieron empanadas para colaborar con mi hija. Estoy muy agradecido con él y con toda la gente de San Luis que es muy solidaria. Se comportaron increíblemente”, manifestó Marcelo.

El titular de Dosep, Nicolás Anzulovich, señaló que están al tanto del caso de Ana Luz, ya que el tipo de afección que tiene es muy poco conocida y se da en un porcentaje mínimo. Además, detalló que al ser un caso especial se la derivó al Hospital Allende, que es uno de los mejores prestadores con los que cuentan.

“Dentro de la institución la obra social se hace cargo de las consultas, estudios y lo que necesiten realizar. También se les ha dicho que no se preocupen por el porcentaje de la cobertura porque tendrán todo lo que necesiten. De igual modo no podemos hablar de costos porque todavía no se conoce bien qué intervención y tratamiento necesitará, el que seguro será prolongado”, dijo Anzulovich.

Precisó que una vez que el hospital informe sobre ello, seguro tendrán el ciento por ciento en algunos pedidos. “Al ser un caso particular la intervención será compleja y no es barata”, detalló.

Además, señaló que también les ofrecieron hospedajes que son cubiertos totalmente por la mutual. “Si ellos quieren ir a otro lado se les reconoce una parte. Al igual que la movilidad, ya que no está clara la situación del transporte público, por eso nuestros prestadores no nos ofrecen el servicio y ellos pueden hacer el viaje por reintegro”, concluyó el funcionario.