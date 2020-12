San Luis exigirá la revisión técnica vehicular a partir del año próximo

“Si viajo a otra provincia, cuando me pidan la revisión técnica del auto ¿cómo explico que en San Luis no la exigen?”. El interrogante que por años asaltó a más de un puntano, sobre todo en época de vacaciones, perderá vigencia en pocos meses: el gobierno provincial firmó con la Agencia Nacional de Seguridad Vial un convenio a partir del cual la Provincia implementará la Revisión Técnica Obligatoria (RTO). También acordaron unificar las estadísticas sobre seguridad vial.

Quienes se vayan de vacaciones fuera de San Luis en enero y febrero de 2021 no tienen que pensar en incluir el costo de la RTO en su presupuesto, porque estiman que para entonces no estará habilitado todavía el primero de todos los talleres exclusivos para hacer la verificación del estado de los vehículos, le dijo ayer a El Diario el jefe del Programa Seguridad Vial, Lucas Sosa.

“Por supuesto que no va a ser exigible para estas vacaciones, porque acabamos de adherir al ingreso al sistema, todavía no estamos dentro de él porque no tenemos los talleres”, señaló.

“Una vez que los inauguremos será exigencia no solo a nivel provincial, sino que al estar vinculados al sistema nacional, en cualquier punto del país a los autos radicados en San Luis se les va a exigir el cumplimiento de la RTO”, detalló.

Sosa dijo que al costo de la revisión, que deberá hacerse en forma anual, “lo va a definir la Provincia y la idea es que sea una tasa accesible, porque lo que se pretende es que rápidamente todo el parque automotor de San Luis ingrese al sistema para analizar el cumplimiento de las condiciones aptas de los vehículos”. Y recordó que el propósito es “disminuir la repetición de siniestros viales”.

Los convenios fueron rubricados por el gobernador, Alberto Rodríguez Saá, el ministro de Seguridad, Luciano Anastasi, y el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), Pablo Martínez Carignano.

El acuerdo por la Revisión Técnica Obligatoria es “de cooperación y asistencia técnica”, informó la oficina de prensa del Ministerio de Seguridad. “Establece que la Provincia utilizará el diseño de oblea que la Agencia determine, con base en el modelo aprobado por el Consejo Federal de Seguridad Vial, y se colocará en todos los vehículos inspeccionados”.

Además, la ANSV homologará y auditará los talleres de revisión técnica, más allá de que lo hagan las autoridades provinciales. La Agencia “sugiere una cantidad de talleres de acuerdo al parque automotor y a partir de eso vamos a diagramar los puntos donde se van a instalar”, dijo el responsable de Seguridad Vial.

“La idea —agregó— es que haya uno por departamento o zonas a cubrir, con la alternativa de que uno pueda tener un desprendimiento, un taller móvil, que cubra distintas zonas o ciudades para acercar el sistema a todas las localidades del interior, de modo que no haya que viajar para hacer la RTO”.

Tienen la expectativa de habilitar en el primer trimestre de 2021 al menos el primer taller en la provincia.

Informar mejor para prevenir

Gracias al otro acuerdo entre San Luis y la ANSL, la Provincia se adhiere al Sistema de Gestión de Información Estadística, una herramienta “para registrar y reportar de manera más eficiente la información que se recaba sobre los siniestros viales”, dijo Sosa.

Explicó que permite modernizar la forma no solo de recabar, sino también de reportar los datos y unificar criterios entre el Observatorio Vial Provincial y el Nacional. “Mientras más precisos sean esos datos, las medidas que se tomen para prevenir siniestros serán más adecuadas, entendiendo que el aumento de los controles en todas las modalidades logra disminuir la siniestralidad”, agregó.

El funcionario dijo que por ahora San Luis no va a implementar el sistema de “scoring” o de puntos en el carné de conducir.