Caso Magalí Morales: pidieron que suspendan una inspección ocular

El miércoles, el juez Jorge Pinto, quien lleva adelante la investigación de la muerte de Florencia Magalí Morales en la Comisaría de Santa Rosa del Conlara, firmó el decreto para que se realizara este viernes una de las medidas más esperadas por la familia de la mujer: la inspección ocular en esa seccional donde ella falleció mientras estaba detenida, presuntamente por romper con el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Pero los abogados de los parientes, Federico Putelli y Santiago Calderón Salomón, presentaron ayer mismo un escrito en el que solicitaron la suspensión de la inspección y la designación de peritos. Adjuntaron, además, una constancia de su intervención en un juicio que está en curso en la Justicia Federal.

“Hay un tema que viene desde hace tiempo, que es la falta de designación de los peritos. Es decir, la pericia de mañana (por hoy) es con la Policía, y ya veníamos discutiendo la designación de los peritos de parte —NdP: ellos proponen a Mónica Checchi y David Demassi—. En su momento el juez había dicho que no estaban en el listado, que no eran idóneos. Después probamos que sí estaban. En aquel momento la inspección se suspendió por el regreso a la Fase 1”, recapituló Calderón Salomón. Por ello solicitaron la suspensión de la medida, hasta que se designen los peritos (que tienen que aceptar el cargo, tal como marca el procedimiento, y fijar puntos de pericia), y que se fije nueva fecha.

A criterio de los abogados de la familia Morales la inspección no tiene sentido sin la participación de peritos, ya que son “quienes pueden determinar si hubo o no un suicidio, nada más y nada menos. Además —continuó—, el juez no puede fijar (la medida) de un día para el otro, porque están los plazos procesales para que uno pueda impugnar esa decisión (…) Si no se designa perito, vamos a plantear revocatoria y demás”.

Además, en el escrito que presentaron ayer con habilitación de día y hora, piden que lleven al momento de concretar la inspección “los elementos secuestrados, el cordón del buzo y la ropa de Magalí, para que estos peritos puedan hacer constataciones en el lugar de los hechos”, explicó. Según la autopsia, la causa de muerte fue “asfixia mecánica”. La hipótesis que dio la Policía fue que la mujer se suicidó con el cordón de un buzo que tenía. La familia de ella no cree que se haya quitado la vida, y esa sospecha motoriza su pedido para que se investigue.