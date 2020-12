James Parker fue citado a la Selección y jugará el Mundial

El seleccionado masculino de handball disputará del 13 al 31 de enero el XXVII Campeonato del Mundo en Egipto, que marcará su 13ª participación consecutiva en este certamen ecuménico. Y contará por primera vez en la historia con un puntano: James Parker.

"Me enteré un día antes del comunicado oficial, ya que el cuerpo técnico me llamó y me dio la noticia. Era algo que deseaba, pero la confirmación fue una alegría enorme. El técnico nos venía siguiendo casi hace dos años, justo en este tiempo mantuve un buen nivel y gracias a esto me valió la convocatoria", comentó Parker.

El entrenador Manuel Cadenas definió los 20 nombres que formarán parte de la convocatoria para el Mundial de Egipto, que tendrá una nómina con 32 equipos y que dispondrá como parte de la organización rigurosos protocolos sanitarios.

"Debido a la pandemia, la Federación Internacional dispuso que las selecciones deben presentar una lista de 20 jugadores, cuando siempre fueron 18. De mi parte fue muy bueno, ya que me abrió las puertas para estar en Egipto", delató el lateral puntano, que esta temporada defiende los colores del Benidorm español.

Argentina compartirá el Grupo D con el campeón defensor Dinamarca, con quien se midió en los Mundiales 2011, 2015 (empataron en 24) y 2017. Bahrein, cuarto clasificado en el Asiático 2020, será otro rival con el que tiene antecedentes en la edición 2017 del torneo. Cierra el grupo la República Democrática de Congo, en lo que será el primer enfrentamiento entre ambos.

"Ya nos confirmaron que haremos dos giras previas, la primera en Qatar y la otra por Rusia, para de esta manera llegar de la mejor manera al Mundial. Será el mejor desafío de mi carrera", cerró Parker.