Ciberacoso: el diálogo y la información son claves para prevenir casos

Un especialista aseguró que los padres deben saber qué es lo que hacen sus hijos cuando navegan por Internet y que es importante que los menores no publiquen información personal.

Los delitos informáticos llegaron para quedarse y el problema que se presenta es que las víctimas son niños con padres que desconocen de qué se trata el acoso virtual y cómo tratarlo o prevenirlo. Es por eso que David Fuentes, quien trabaja en el departamento de Investigación de Delitos Complejos en el Poder Judicial de San Luis, habló con El Diario de la República para echar luz sobre lo que sucede en las pantallas de los más vulnerables. Una de las claves es reforzar el diálogo y que los padres se informen.

Fuentes es ingeniero en telecomunicaciones y explicó que una de las tareas de su área es realizar prevención. Aseguró que desde hace dos años realizan capacitaciones de manera gratuita y que hasta el momento 5.000 personas concurrieron a los encuentros en los que no solo participaron padres y docentes, sino también niños y adolescentes. "El grooming es la práctica más común y consiste en el acercamiento de adultos a menores de edad, mediante redes sociales o plataformas de juego, con fines sexuales", explicó.

El ingeniero contó que el acoso a menores consta de varias etapas en las que el perpetrador se gana la confianza de su víctima con mentiras, para luego comenzar a enviar mensajes con contenido erótico. En el peor de los casos la víctima accede a enviar fotos de sus partes íntimas. "Ese tipo de adultos dedican mucho tiempo a cazar a sus presas y lo hacen con cientos a la vez. Además conocen muy bien la psicología de los menores y sucede que en general los niños son muy confiados, por lo que creen que pueden controlar la situación de la misma manera que lo hacen con las herramientas tecnológicas. Pero resulta que no es así", dijo y agregó que recién a los 16 o 17 años tienen plena conciencia de los cuidados que deben tener en internet.

Además advirtió que es importante que los padres refuercen la comunicación cara a cara para que puedan contar lo que les sucede. "Basados en nuestra experiencia, detectamos que algunos de los síntomas que presentan las víctimas de delitos cibernéticos son retraimiento social, alteraciones en el rendimiento escolar, explosiones de ira cuando les limitan el uso del celular, miedo a salir de la casa, sueño durante el día y hasta dolores de cabeza o náuseas. También la mirada esquiva frente a los adultos con cambios en el lenguaje", detalló.

Fuentes destacó que los diferentes actores sociales notan que hay una brecha generacional que complica el control y los cuidados sobre los más pequeños, por lo que cada vez más adultos recurren a quienes pueden brindarles información. "En las capacitaciones enseñamos a proteger los perfiles en las redes sociales como una herramienta. Evitar que usen esas plataformas es imposible. Es por eso que buscamos que estén seguros", contó. Además destacó que es importante respetar ciertas normas, como la de no dar más edad de la que se tiene para ingresar en las redes antes de los 14 años. "Es importante chequear que no publiquen la dirección, el número de teléfono o el colegio al que asisten. También que no tengan una lista extensa de contactos desconocidos. Otra de las recomendaciones es instalar un antivirus y un programa de control parental. Denunciar si es necesario y por supuesto hablar con los niños de los peligros que existen", concluyó.