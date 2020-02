Un sector que exhibía un gran dinamismo antes de la aplicación del impuesto PAIS

En Argentina, las compras en el exterior a través de internet manifestaban un fuerte dinamismo a pesar de una economía inestable e inflacionaria (Ver número). El gran cambio se produjo con la implementación, a fines de 2019, del impuesto del 30 por ciento a las compras en el exterior. Un ejemplo es el sitio Tiendamia, que cuenta con un catálogo conformado por más de mil millones de productos, cuya facturación el año pasado subió un 25 por ciento en comparación a 2018, mientras que el ticket promedio de compra aumentó un 15 por ciento interanual y llegó a los 9.500 pesos por cliente.

Del total facturado por esa plataforma comercial internacional (25 millones de dólares durante el año pasado), seis millones corresponden a operaciones realizadas en la Argentina. Según proyecciones de la empresa que importa en el país productos de Amazon, eBay y Walmart, entre otras tiendas, el crecimiento en ventas alcanzará el 100 por ciento, llegando a una facturación anual de más de 10 millones de dólares.

El sitio Tiendamia cuenta con más de un millón de clientes en Argentina, Brasil, Chile, Perú y Uruguay. En fechas clave como el CyberMonday y la CyberWeek, la empresa virtual de consumo registró picos de demanda y crecimientos del 200 por ciento en comparación con los datos de 2018. Solo en el último Black Friday, que se realizó en noviembre, las ventas de la firma en el país crecieron un 600 por ciento en comparación con el año anterior.

Los estudios de mercado reflejan que los consumidores se distribuyen en un 59 por ciento de hombres, con un porcentaje de 41 por ciento de mujeres. El 33 por ciento del total de compradores tiene entre 25 y 34 años, mientras que otro 26% ocupa la franja que va de los 35 a los 44. Más de la mitad de las ventas, un 55 por ciento, se concretaron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, mientras que el 45 por ciento restante corresponde al interior.

Entre los productos que tuvieron mayor demanda estuvieron los de tecnología, que son los que precisamente pagan impuestos más bajos de importación, entre ellos: notebooks, tablets, all in one, componentes, accesorios y computadoras para gaming. También hubo grandes ofertas en indumentaria, juegos y juguetes para niños y niñas, herramientas para el hogar y electrónica general (parlantes, auriculares, cámaras y accesorios fotográficos).