Mujeres del Plan Solidario ayudan al centro de día ADAD

Un grupo de mujeres del Plan Solidario aporta sus experiencias y saberes a la Asociación de Amigos del Discapacitado (ADAD) de Justo Daract. Todas las mañanas realizan talleres y actividades para compartir entre ellas y con los 23 niños, jóvenes y adultos que poseen alguna discapacidad o trastorno y asisten al centro de día.

Sonia, Vilma, Johana, Noelia, Daniela e Ivana son algunas de las 22 trabajadoras que colaboran para darle vida a la organización. “Son muy buenas y siempre hacen cosas para los chicos. Están en la institución con tareas más pasivas porque tienen algún problema de salud. Pero tenemos un vínculo muy estrecho con ellas y compartimos mañanas, mateadas y muchos talleres”, dijo la directora de ADAD Sadia Quiroga.

Los alumnos están de vacaciones, pero igual tienen la opción de asistir todos los días porque en el lugar también funciona un merendero y el receso de verano no es obligatorio. Por eso, los chicos se acercan a diario con gran entusiasmo y alegría. “Una vez a la semana, aparte de compartir la merienda, tienen talleres con las chicas del plan. Son artísticos y recreativos, para no sobrecargarlos durante esta época y que en marzo arranquen con todas las pilas. Trabajamos de acuerdo a sus discapacidades o trastornos”, aseguro Sadia.

Las mujeres colaboran desde sus conocimientos y formación, pero sobre todo con mucho amor. “Me encanta compartir con los chicos. En mi caso, estoy planificando las actividades para llevar a cabo durante el año. Hacemos clases de cocina, pintura, canto y música. Ahora, estamos preparando juegos para trabajar la motricidad y la comunicación entre ellos y con la sociedad. Esta experiencia me sirve mucho, porque además me estoy formando como profesora, y me doy cuenta que esto me gusta mucho”, aseguró Sonia Quiroga.

Los ritmos musicales también están presentes en las parcelas. “Soy profesora de danzas y doy clases para las chicas. Y hace unos días surgió la idea de juntar alimentos no perecederos en vez de una cuota para aportar a la escuelita”, dijo Noelia Palacios. Además, “por una experiencia particular, doy charlas sobre prevención de violencia de género a todas las mujeres de las distintos grupos de la ciudad. Ya he acompañado cinco casos. Cada una aporta desde sus vivencias y desde lo que sabe que va a servirle al otro”, agregó.

También están preparando sorpresas para la vuelta a clases. “La idea fue de Noe, y estamos haciendo varias cosas en porcelana fría, pero no queremos adelantar mucho. Acá no solo hacemos trabajos para los chicos, sino también entre nosotras, realizamos manualidades, tejidos y reciclaje”, reveló Ivana Núñez.

La directora contó que desde 1999 es parte de la institución. "La iniciativa surgió por un grupo de padres que nos propusimos hacer algo porque no teníamos un lugar para llevar a nuestros hijos. Hoy estamos muy consolidados y aparte de las chicas del plan, la institución cuenta con cinco personas que realizan servicios penales comunitarios”, expresó.