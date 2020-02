Continúa con secuelas el joven atacado a la salida de un boliche de Naschel

"Por suerte hoy puedo contar que lo tengo vivo, sino hubiese estado lamentando que esté sin vida, como pasó con el chico de Villa Gesell”, aseguró José Palacios, padre de Pablo Javier Palacios, el chico que fue atacado a golpes por otros jóvenes el domingo a la salida de un boliche de Naschel. La víctima, de 21 años, sufrió traumatismo de cráneo y golpes en otras partes del cuerpo.

Si bien el joven está en su casa recuperándose de la golpiza que recibió sin entender cuál fue el motivo, su padre señaló que aún continúa con “dolores y puntadas en la cabeza que le provocan mareos repentinos", por lo que lo trasladará el lunes nuevamente al sanatorio Rivadavia, de la capital, para realizarle nuevos estudios.

Según le relató José Palacios a El Diario, el ataque ocurrió cerca de las 6:30 a la salida de un reconocido boliche de la localidad. Dijo que su hijo había ido a bailar y que cuando salió caminó entre 200 y 300 metros con una chica, cuando de repente sintió desde atrás un fuerte golpe en la nuca que hizo que cayera desplomado al piso.

“Cuando cayó sintió que lo pateaban. Sabemos que los que aparecieron eran cuatro: dos de ellos son hermanos y los otros son amigos. Los hermanos son de apellido Funes y viven en Tilisarao. Sabemos con seguridad que al menos los dos hermanos lo golpearon, pero no sabemos si los otros participaron de la golpiza”, dijo el padre. Y resaltó que los denunciados aún no han sido detenidos.

Reconoció a los agresores

La víctima logró reconocer a los atacantes dado que, según contó su padre, uno de los Funes es el exnovio de su hermana, con quien tiene una hija. El hombre no encuentra motivos para entender el porqué del ataque hacia su hijo. “Él es de perfil bajo y nunca ha tenido problemas con esos chicos. Mi hija con su exnovio están distanciados desde hace tiempo y él tiene orden de restricción hacia la casa; también tiene antecedentes”, remarcó.

José Palacios dijo que, según el testimonio de su hijo, los agresores ya habían realizado disturbios dentro del boliche. “A un primo de él le habían buscado lío adentro cuando fue a la barra a comprar un trago. Después, según los comentarios de una chica, cuando salieron le buscaron problema a otro chico más. Ella buscó un policía para avisarle y no había. Ahí lo agarraron a mi hijo”, relató.

La joven con la que estaba el muchacho cuando fue atacado no fue agredida, dijo. “Ella trató de no meterse porque eran cuatro y tuvo miedo de que también la golpearan. Después de golpearlo se fueron y lo dejaron tirado en el piso, desvanecido.

Hicieron abandono de persona”, dijo el hombre, asegurando que el final de su hijo podría haber sido fatal si nadie lo auxiliaba. “Pasaron otros chicos que llamaron a la Policía y a la ambulancia. De ahí lo trasladaron inconsciente al hospital de Naschel”, contó.

Recordó que la mañana del ataque él estaba trabajando y fue la madre de sus hijos quien le avisó que el chico estaba internado. “Me retiré del trabajo y fui. Llegué y le estaban haciendo unos estudios porque tenía un gran dolor de cabeza y estaba mareado. Cuando salió pedí la derivación a San Luis porque él se sentía muy dolorido y lo trasladamos al sanatorio Rivadavia”, señaló el hombre.

No le tomaron la denuncia

Antes de viajar a San Luis para acompañar a su hijo al sanatorio José Palacios dijo que fue a la Comisaría 24ª, de Naschel, a hacer la denuncia. “No me la quisieron tomar. Me dijeron que tenía que ir él porque es mayor de edad, siendo que mi hijo estaba inconsciente en una camilla. Yo quería dejar la denuncia hecha. Me dijeron que cuando le dieran el alta fuera él a hacerla ¿Y si mi hijo hubiese estado dos meses internado? ¿Tanto tiempo iban a esperar para que me tomaran la denuncia y detener a los agresores? Al final él fue el lunes a la noche a hacerla porque estuvo en el sanatorio hasta esa tarde”, expresó con indignación el padre de la víctima.