A una década del triunfo

Guillermo Francella lo cuenta con algo de gracia y de picardía criolla. Cuando Quentin Tarantino y Pedro Almódovar anunciaron que “El secreto de sus ojos” se convertía en la ganadora del Oscar a la mejor película extranjera, dio un grito de alegría que se escuchó antes de que se terminara la frase. Se oye tan claramente porque estaba ubicado en un lugar al que no tenía acceso y al que llegó haciéndose el tonto, traspasando controles con su cara de argentino ganador.

Esa escena inolvidable para el cine argentino sucedió hace exactamente diez años y bien se podría inscribir en la lista de hechos que responden a preguntas del tipo “¿Qué estabas haciendo cuando ganó “El secreto…”? Fue domingo a la noche, así que muchos podrían haber estado cenando en familia o con amigos.

La data fría indica que la película de Juan José Campanella fue la última nacional en ganar el premio, un honor que comparte con “La historia oficial”, la película de Luis Puenzo que se alzó con la estatuilla en 1985.

Como es de suponer, un triunfo de esta magnitud cambia la vida de quienes participaron en la producción. Aquí, un repaso de lo que hicieron los protagonistas centrales, el director y el autor después de ver cómo su vida cambiaba para siempre, hace una década.



JUAN JOSÉ CAMPANELLA, DIRECTOR

El verdadero padre de la criatura. Tras ganar el Oscar por su segunda nominación (en 2001 fue ternado por “El hijo de la novia”) rompió los récords de taquilla con “Metegol”, una animación basada en un cuento de Roberto Fontanarrosa. El año pasado no tuvo tanta suerte con “El cuento de las comadrejas”, su regreso al cine con actores.



EDUARDO SACCHERI, GUIONISTA

Editó “La pregunta de sus ojos” en 2005, un lustro antes de que se convirtiera en película. Después de eso no paró de publicar novelas que fueron rápidamente best seller, como “Aráoz y la verdad”, “Papeles al viento”, llevada al cine, “Ser feliz era esto” y “La noche de la usina”, que también se convirtió en película como “La odisea de los giles” y fue propuesta por el país como prenominada al Oscar aunque no pasó el corte. Actualmente su libro “Lo mucho que te amé” está primero en ventas en el país



RICARDO DARÍN, BENJAMÍN ESPÓSITO

Tras cargarse al hombro “El secreto…” estrenó 16 películas, todas con mucha repercusión. Se destacan “Carancho”, “Un cuento chino”, “Relatos salvajes” –nominada al Oscar-, “Séptimo”, “La cordillera”, “Truman”, “El amor menos pensado” y “La odisea de los giles”. Se convirtió en uno de los actores más prestigiosos de habla hispana y uno de los más requeridos del país.



SOLEDAD VILLAMIL, IRENE MÉNDEZ HASTINGS

Curiosamente, tiene más carrera en el cine antes del Oscar (“El mismo amor, la misma lluvia”, “Un oso rojo”, “La vida según Muriel”, “No sos vos, soy yo”) que después, cuando solo se destacó en un pequeño papel en la uruguaya “La noche de los 12 años”. Este mes vuelve a las grandes ligas con “Los amores de mi vida”, una comedia con Adrián Suar. Grabó dos discos y tuvo esporádicas participaciones en televisión.



GUILLERMO FRANCELLA, PABLO SANDOVAL

El papel que cambió su carrera para siempre. Encasillado en la comedia, el actor se atrevió a tener un rol dramático (aunque con tintes humorísticos) y luego dirigió sus trabajos hacia ese lado. “Los Marziano”, “Atraco”, “El misterio de la felicidad”, “El clan”, “Animal”, “Mi obra maestra” y la reciente, “El robo del siglo” son algunos ejemplos. Antes de “El secreto…” había participado en “Un novio para mi mujer”, “Bañeros 3: todopoderosos”, “Papá se volvió loco”, “Papá es un ídolo”, “Bañeros 2: la playa loca” y las cuatro versiones de “Los exterminators”.



PABLO RAGO, RICARDO MORALES

El único actor argentino que participó en las dos películas que ganaron Oscar. Con una gran carrera en televisión antes de su papel en “El secreto…”, en cine no había tenido papeles destacados (“El mar de Lucas” y “El buen destino” y “Próxima salida”, ambas filmadas en San Luis). Luego de ese papel llegaron algunas ofertas interesantes: “Belgrano”, “Metegol”, “Papeles en el viento”, “Vino para robar” y “El robo del siglo”. Actualmente enfrenta una denuncia por violación.



JAVIER GODINO, ISIDORO GÓMEZ

El actor madrileño había filmado tres películas en su país antes de ser convocado para el rol más inquietante de la película. Después tuvo algunas participaciones en coproducciones argentino-españolas como “Todos tenemos un plan” y “Al final del túnel”, pero su carrera despegó en la televisión