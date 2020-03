Coronavirus: Nación dispuso una partida especial de $1700 millones

Lo decretó Alberto Fernández. Estará destinada a la compra de equipamiento y reactivos para reforzar el sistema de Salud Nacional.

Este martes, el presidente Alberto Fernández encabezó un segundo encuentro "interdisciplinario" ante el aumento de casos de coronavirus en el país, que ya suman 17, un fallecido y más de 70 personas en cuarentena. Estuvieron presentes el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, los titulares de las carteras de Salud, Educación y Transporte y el Ministro del Interior. También participaron de la reunión prestigiosos epidemiólogos y miembros de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología y de Infectología Pediátrica, junto a otros actores de la sociedad civil.

Carla Vizzotti, secretaria de Acceso a la Salud, recomendó en conferencia de prensa luego de finalizada la reunión "no viajar a territorios que remiten peligro de contagio y a los adultos mayores evitar las congregaciones y reuniones en centros urbanos". Aseguró que el Gobierno tiene prevista la adquisición extra de vacunas antigripales y sostuvo que "disminuye la mortalidad" en personas infectadas con coronavirus.

El doctor Pedro Cahn, director científico de la Fundación Huésped precisó medidas de aislamiento para quienes revistan síntomas y recomendó a los adultos mayores no acudir a congregaciones ya que son los que sufren mayor riesgo de contagio. Por ello instó a los mayores de 65 años a vacunarse contra la gripe. El prestigioso científico, que estuvo a cargo del tratamiento de los primeros casos de VIH-SIDA en Argentina, dijo que no existen casos locales de circulación del virus y que no hay menores de 9 años afectados.

Uno de los 17 casos conocidos se reportó en la ciudad de San Luis, habiendo sido confirmado este lunes en horas de la tarde.

La ministra de Salud de la Provincia, Silvia Sosa Araujo, junto a la directora del Hospital San Luis, María José Zanglá, recomendaron a "todas aquellas personas que en los últimos 14 días hayan estado en países con circulación del virus, deben quedarse en sus domicilios", y que ante cualquier síntoma como tos, fiebre, dolor de garganta o dificultad para respirar llamen al 107.

Sobre el caso reportado en San Luis, ayer en horas de la tarde se dio conocimiento que la paciente está internada por criterio epidemiológico y se encuentra estable clínicamente. Así mismo, las personas que han estado en contacto estrecho con la portadora han sido debidamente aisladas como indica el protocolo establecido por el Gobierno nacional.

Télam.