La actriz Itziar Ituño, de "La casa de papel", confirmó que tiene coronavirus

La actriz española Itziar Ituño, que interpreta el personaje de la inspectora Raquel Murillo en la serie “La casa de papel”, confirmó a través de sus redes sociales que padece coronavirus.

Acompañando la publicación en su perfil de Instagram de una selfie en la que se muestra recostada pero sonriente, Ituño relató que lleva casi una semana con síntomas leves de COVID-19.

“Hola a tod@s!! Es oficial, desde el viernes por la tarde tengo los síntomas (fiebre y tos seca) y hoy nos ha llegado la confirmación del test epidemiológico. Es coronavirus”, dijo la actriz en su vasco natal, en español y en portugués.

“Mi caso es leve y estoy bien pero es muy contagioso y superpeligroso para la gente que está más débil. Esto no es tontería, ser conscientes, no lo toméis a la ligera, hay muertos, muchas vidas en juego y aún no sabemos hasta dónde va a llegar”, continuó Ituño, que es así se convirtió en una de las más de 17.000 personas infectadas por el virus en España.

La actriz añadió que llegó “la hora de ponerse la vacuna de la responsabilidad por el bien común”, que creía que es tiempo de “solidaridad y generosidad” y “de quedarse en casa y proteger a los demás”.

Ituño forma parte de la cuarta temporada de “La casa de papel”, la explosiva serie de atracadores que estará nuevamente disponible en la plataforma de Netflix el próximo 3 de abril.

Tom Hanks y su esposa Rita Wilson, el británico Idris Elba, el noruego famoso por “Game of Thrones” Kristofer Hivju y la ucraniana Olga Kurylenko son otras personalidades de la pantalla que fueron diagnosticadas con la enfermedad.

TÉLAM