Cómo cuidar la salud mental en el aislamiento

La cuarentena obligó a los argentinos a cambiar algunas rutinas, como por ejemplo salir de casa solo para buscar provisiones de lo básico y esencial. Pero ¿cómo cuidar la salud mental propia y de quienes nos rodean ante el encierro? Una especialista recomienda no entrar en pánico, crear rutinas y tener espacio de ocio personal.

Sonia Barroso, licenciada en psicología, precisó que frente a esta situación a los niños primero hay que calmarlos, informarlos, normalizar lo que sucede y luego consolarlos. Además, resaltó la importancia de crear rutinas en la familia, como por ejemplo a qué hora levantarse, hacer ejercicio, la tarea de la escuela y jugar, como también respetar los espacios de esparcimiento.

"A la sociedad le culpabiliza quedarse en el hogar sin hacer nada. Lo primero que dicen es que sos un vago y no querés trabajar. Es un estigma y se volvió en contra. Este es un momento para leer un libro, pintar y bailar. En YouTube dan clases online de todo", dijo la especialista.

Ante la imposibilidad de salir del hogar la psicóloga señaló que es la oportunidad de repensar los vínculos, como por ejemplo llamar a una amiga y charlar tomando mate o hasta inclusive cenando. Resaltó que lo importante es no entrar en crisis con el paso de los días. "El primero está todo perfecto y no se nota, pero el décimo va a repercutir en el estado anímico. Hay que reforzar los lazos", expresó.

Comentó que las personas tienen tres formas de asimilar una emergencia como la que vivimos. La primera reacción es el pánico. "Salimos a la calle y hay largas filas en los supermercados, donde no tan solo se exponen a infectarse, sino también a esparcir el virus", dijo Barroso. Asimismo agregó que compran 25 paquetes de papel higiénico y alimentos no perecederos, porque creen que van a estar protegidos y no tendrán que salir más. "Ahí recién respiran", resaltó.

Explicó que otra posible asimilación es hacer que no pasa nada y negar la situación, pero aclaró que se trata de un mecanismo de defensa. "Hay muchos que no quieren saber lo que sucede porque es grave y triste. Ellos tienen que entender que hay gobernantes que se ocupan de cuidarnos y desde ese lugar toman medidas de prevención", precisó la especialista y recordó el caso de los ciudadanos que se fueron a Monte Hermoso (Buenos Aires). "No es que sean malos, sino que no pueden asimilarlo", afirmó.

La psicóloga manifestó que es normal que de lo único que se hable sea de coronavirus, ya que es un tema que preocupa. Además, detalló que para apoyar y acompañar a sus pacientes decidió implementar las videollamadas. "Es un sostén desde un lugar diferente. Aprovechamos las redes para no dejar a nadie sin terapia", dijo.

Resaltó que es importante sostener los vínculos, no solamente por la idiosincrasia en la que vivimos, sino también porque es una prevención psíquica.