Martín Duplessis quiere llegar encendido a General Alvear

Luego de la excelente performance conseguida en febrero en el South American Rally Race, prueba que dominó de punta a punta en la categoría Motos, Martín Duplessis dice estar listo y a la espera de otro compromiso importante: la 3ª fecha del Campeonato Argentino de Navegación (Canav), que se desarrollará del 17 al 19 de abril en la localidad mendocina de General Alvear, siempre y cuando el flagelo del coronavirus no obligue a la organización a postergar la competencia.

"Teóricamente se corre, no han dicho nada al respecto. Pero tampoco es algo que se descarte", manifestó sobre las posibilidades de una suspensión el mercedino. Y agregó sobre la logística: "Estoy hablando con el equipo Med (con experiencia en dakars y asiento en Ezeiza, Buenos Aires), pero si no cierro con ellos la idea es ir como piloto particular, con mi moto (KTM 530cc.)".

La primera edición del South American Rally Race (recorrió en seis etapas las provincias de San Juan, La Rioja y Catamarca) contó con un altísimo nivel de especialistas y fue, a su vez, válido por la primera y segunda fecha del Canav, por lo que haber ganado tiene al excampeón argentino de motocross en lo más alto del clasificador.

Dispuesto a dar lucha, Martín resaltó cómo es ahora el día a día en la cuarentena sin un elemento fundamental como la moto: "Entreno en mi casa. Tengo bandas, una máquina de bicicleta y otra para trotar. El profesor Leonardo Aimone me pasó una rutina con circuitos y trato de hacerla, no quedarme quieto".

A principios de año, el sanluiseño tenía como objetivo empezar a correr fuera del país, pero la propagación de la pandemia frenó todo: "Venía hablando con gente de Honda, Hero y Sherco, pero no pueden decidir nada. No hay ventas y los equipos están parados. La idea en un principio era ir a Europa, pero es complicado. Incluso dicen que peligra la próxima edición del Dakar".

En suelo mendocino, de no haber cambios, Martín buscará instalarse como candidato en una prueba que tendrá como principal adversario las dunas de El Nihuil. La hoja de ruta es de cerca de 800 kilómetros divididos en tres etapas.

Tras el Rally Raid Aventura Alvear-Nihuil, el Canav volverá a presentarse entre el 19 y 21 de junio en Santiago del Estero. La 5ª fecha será del 14 al 17 de agosto en Catamarca; en tanto que la sexta y última jornada aún no fue confirmada por la organización.

Martín participó en cinco ediciones del Dakar que se hicieron en Sudamérica. En 2016 debutó con el 25° lugar en la General. En 2017 finalizó 15° (su mejor actuación), mientras que en 2018 quedó 17° y en 2019 abandonó en la quinta etapa luego de un fuerte golpe en la mano izquierda.

Además, en 2018 se dio el gusto de participar en Marruecos del Merzouga Rally con el team francés Sherco, posicionándose en el puesto 11° de la General Motos. Lejos de pensar en un parate, el piloto de Villa Mercedes no baja los brazos. Trabaja duro en su casa con el objetivo de continuar sumando experiencia y mantener en el sur mendocino una racha que lo vio empezar el año de la mejor manera: arriba de un podio.