Diez vecinas "cosen la esperanza" en Villa Mercedes

Desde hace una semana, diez vecinas de Villa Mercedes se sumaron a una cruzada solidaria que denominaron "Cosiendo esperanza". Desde sus casas confeccionan batas sanitarias y barbijos que serán distribuidos a la Policía de la Provincia, Defensa Civil y los agentes municipales que deben salir a las calles. La Comuna les provee la materia prima y ellas se encargan de la mano de obra.

Las mujeres son de diferentes barrios. Algunas se acercaron voluntariamente para colaborar durante la pandemia, mientras que otras fueron convocadas por el comité social que formó el Municipio. A todas las une un solo objetivo: ayudar.

María Ester Marchessi es una de ellas, quien comenzó a trabajar por su cuenta ya que tiene un taller de costura a su cargo. "Se me ocurrió hacer barbijos para colaborar con la gente de mi barrio. Uno de mis vecinos tiene una panadería y en frente de casa hay un chico que siempre tiene que ir al campo y cuidar a sus padres, así que pensé en ellos. Después me comuniqué con Lorena Mercado, que está a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social, y le pregunté si necesitaban una mano, me dijo que sí y me puse a su disposición", contó.

Otra de las costureras es Julieta Rodrigo; la docente universitaria recibió el llamado del comité y no dudó en participar. Incluso invitó a tres amigas: Mariana Funes, María López y Natalia Racca. "Yo suelo coser en mis ratos libres, nunca había hecho algo así, por lo que aprendí de cero. Pero afortunadamente Paula, una de las chicas, nos pasó un diseño y fuimos agarrándole la mano", dijo.

Las voluntarias combinan la confección con el trabajo doméstico que realizan a diario. Por eso se reparten los horarios entre la mañana y la tarde. También reciben la ayuda de familiares y amigos que, a la distancia, les dan una mano. "En casa arrancamos el lunes y desde entonces estamos a full. Nos pusimos con mi hija y con mi marido. Tratamos de optimizar todo el tiempo que podemos y usamos hasta el último pedazo de tela. En un principio planteamos la idea de hacer mil cada una, pero veremos cómo se va dando todo", añadió Julieta.

Ambas vecinas destacaron que la Municipalidad les brindó todos los insumos necesarios y aptos para realizar los elementos sanitarios. "Nos entregaron el rollo de 50 metros, hilo y elástico para los puños de las batas. Yo ya comencé con las chaquetillas, me ayudó Roxana, una amiga. Son desafíos muy lindos porque el objetivo que tiene todo esto es muy noble. Me pone contenta poder aportar algo para los demás. Estamos pasando momentos realmente tristes", expresó María Ester.