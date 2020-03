El arquero del Grenoble, Brice Maubleu, no se olvidará el partido contra el Caen, por la segunda división de Francia. Su equipo perdió 2 a 0 y, en parte, fue por su actuación.

"Hay noches oscuras y ésta es una de ellas. En el gol, quería jugar rápidamente para Jérôme Mombris, pero vi que no me estaba mirando, así que cambié de decisión y luego la pelota se me escapó de las manos", sostuvo sobre su jugada.