De boxeador a diseñador de alta costura

Por: Alfredo Salinas

Alto, de contextura atlética y numerosos tatuajes, la apariencia de Gerardo Casas a los 49 años contrasta con el estereotipo del modisto de alta costura, una particularidad que seguramente incidió al momento de quedar seleccionado para la primera temporada de “Corte y Confección”, el exitoso programa que se emite por las tardes en Canal 13 de Buenos Aires. Sucede que si bien el ciclo apunta a encontrar a los mejores diseñadores, la personalidad de los participantes es un factor que influye mucho para determinar la identidad creativa.

En el caso de Gerardo se dio además un plus ya que fue presentado en varios episodios como boxeador, lo que lo posicionó como un rara avis en el universo de las telas y el glamour.

“Practico boxeo desde hace muchos años porque el entrenamiento es muy completo y porque me gusta mucho la disciplina, que heredé de mi padre, que sí era púgil profesional -comentó Gerardo a Cooltura-. Pero la realidad es que yo siempre lo hice de manera amateur y cuando he peleado fue con gente de distinto peso. Eso llevó a que se generara una especie de hermosa leyenda en torno a mi participación, ya que queda buenísima la historia del boxeador que se convierte en modisto, eso de pasar de los guantes a la máquina de coser, pero en verdad mi relación con la moda data de mucho antes, cuando mi madre me enseñó a mis 17 años a coser; fue entonces que descubrí que tenía habilidad para hacerlo”.

Autodescubrimiento en el reality

Aunque desde los 25 años vive en Paraná, el ganador de “Corte y Confección 2019” nació en Córdoba, donde a los 13 años comenzó a concurrir a una escuela de arte en la que, entre otras disciplinas, estudió danza y teatro. De hecho varias son las obras en las que participó como actor, algo de lo que momentáneamente está un poco alejado. “Al igual que del boxeo, porque a raíz de la participación en el certamen hoy estoy en Buenos Aires, donde ultimo detalles para abrir mi propio local de modas”.

Sobre el ciclo conducido por Andrea Politti, el modisto reconoce que “marcó un antes y un después en mi vida, ya que la posibilidad de estar en televisión abierta ante millones de personas te da una exposición que, si fuera publicidad, me hubiera sido imposible costearla”. Gerardo considera que al tratarse de la primera temporada, que logró un rating inesperado que sorprendió a todos, la novedad fue más fuerte.

Unos 5.000 aspirantes se inscribieron al primer casting, de los cuales 45 accedieron a la preselección para, finalmente, ser 14 los que durante varios meses de 2019 se enfrentaron a la compleja prueba de diseñar y confeccionar un modelo en solo 90 minutos. “Quienes tuvimos negocios del rubro estamos entrenados para trabajar bajo presión, aunque no tanto como en el programa porque en ese tiempo había que desarrollar una idea que además tuviera nuestra identidad”.

Si bien ya contaba con trayectoria, no siempre el desempeño de Casas le jugó a favor en el concurso y así se lo hizo saber el jurado. “Me exigían mucho más que a otros compañeros por la experiencia que tenía. Me demandaban más y creo que eso fue lo más valioso que encontré en el programa, porque me permitió descubrirme a mí mismo en otros aspectos”.

El ex participante reconoce que “nunca imaginé que iba a ganar, porque en realidad mi objetivo era ponerme a prueba a mí mismo porque siempre me tuve fe en todo lo que inicié, sin embargo la vida se va ordenando a veces de forma caprichosa y uno no sabe por qué. Hoy con Verónica de la Canal –que fue jurado- tengo una relación hermosa y ya soy como una especie de colaborador”.

A poco de cumplir los 50 años, promisorio es como se presenta el futuro de Casas. El hecho de haber ganado el reality, dice, “no me habilita para dar consejos a los demás, porque la historia de cada persona es diferente, como tampoco me atrevo a decir que toda persona que ame el diseño va a tener éxito porque no es verdad, ni en la moda ni en otra carrera. Como en todo, la moda también es muy difícil, lo que sí me ayudó es que siempre fui muy tozudo y cuando me fijo un objetivo voy hasta donde puedo. Creo también que hay que relativizar el tema del éxito, porque si te gusta cantar no es necesario anotarte en un reality para triunfar, porque puede pasar que te frustres”.

Su presente en el BAR

Muy de moda se ha tornado en los certámenes incluir una suerte segunda opinión de los jurados bajo la sigla VAR (video assistant referee, en su original en inglés), aunque en el “Bailando” de Showmatch que conduce Marcelo Tinelli ya se instauró ese recurso como BAR. Así se lo presenta en “Corte y Confección”, que en su tercera temporada tiene la modalidad como fija y de la que Gerardo forma parte. “Fui invitado por un día y luego se extendió y continúo, aunque todavía estoy aprendiendo ese rol porque me cuesta analizar. Es un poco odioso evaluar a quienes están en un lugar que ocupé hasta no hace mucho tiempo, además el jurado puede puntuar del 1 al 10, mientras que en nuestro caso es mucho más acotado, pues debemos subir, bajar o mantener el puntaje. No obstante siempre trato de ser constructivo y respetuoso, marcando cómo resolvió el diseñador su pieza en el tiempo que se le dio y en comparación con los demás participantes”.

Parte del éxito que cosecha el show también se debe a quienes ocupan sus diversos roles. Al respecto, Casas opinó sobre los notables del jurado, que este año integró a Elsa Serrano en reemplazo de Fabián Zitta. “A ella la conocí recién ahora y me divierte mucho, porque creo que está tratando de encontrarse en esta nueva función y a veces parece que no entiende y que estuviera viendo otro programa, pero para mi gusto le da un aporte más rico y suma un montón. Es una profesional con más de 40 años de trayectoria y muchos diseñadores conocidos no tienen ni el 1% de lo que ella ha logrado; es una estrella del diseño”.

Otra figura relevante del ciclo es Fabián Paz, el principal creador de calzados Valdez: “Es un gran talento que transita a la sombra de la firma donde trabaja desde hace muchos años, pero que ha logrado que funcione en varios países”. El exmodelo y diseñador de la marca de Guillermina Valdés secunda en la jefatura de taller a la histriónica Matilda Blanco, de quien Gerardo sostiene: “Pese a quien le pese, es una de las personas que más experiencia tiene en el país en producción de moda, además de ser una gran actriz que sabe jugar muy bien el show”.

Y obviamente que no podía faltar un concepto para quien capitanea el buque insignia de las siestas del 13: “Andrea Politti tiene una experiencia en realitys que la pone en un lugar de lo más calificado. Sin lugar a duda que su conducción tiene mucho que ver con el éxito que ha logrado un contenido que sale a las 16 todos los días, porque es una gran entretenedora. Ella sabe jugar a la perfección con la temática, aunque también podría hacer un programa de arquitectura con la misma solvencia. Andrea tiene mucho timming televisivo, pero además es una muy buena compañera”.