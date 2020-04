Alimentan y cuidan a perros callejeros

Pero con la amenaza de la pandemia de coronavirus y las consiguientes medidas de prevención adoptadas por los gobiernos nacional y provincial, los negocios tuvieron que cerrar transitoriamente para cumplir con el aislamiento obligatorio. Esto dejó a los callejeros sin sustento. Por eso, la Dirección de Zoonosis realiza recorridas por diferentes zonas del ejido para alimentarlos, darles agua, castrarlos y vacunarlos.

La directora de esa dependencia, Mariana Gutiérrez, comentó que visitaron varias zonas de la ciudad como la Plaza del Cerro, el Hospital de Salud Mental, la Plaza Sargento Baigorria, toda la avenida Lafinur, la Plaza de los Halcones, la Pringles y la Independencia, el IFDC y las dos terminales de ómnibus. "Les sacamos fotos y les ponemos nombres, aunque la mayoría ya tiene, para identificarlos como perros comunitarios de San Luis", especificó.

Gutiérrez estima que hay alrededor de treinta perros que viven en la calle y que son cuidados por muchas personas. "La gente del centro los quieren y los conocen. Todos los comerciantes les dan de comer", agregó.

"Hay perros que están acostumbrados a vivir en la calle. Por ejemplo, Cabezón se trató de dar en adopción varias veces, pero no le gusta estar encerrado y se escapa. Es feliz en la plaza con la gente", explicó y subrayó que el fin es que tengan alimento y agua para que no rompan bolsas de basura y no compitan por territorio. "Cuando el animal tiene comida, está tranquilo y no es peligroso", concluyó.