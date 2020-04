Un rayo provocó daños en el barrio Aviador Origone

Varios vecinos del barrio Aviador Origone fueron afectados por la tormenta el domingo a la noche. A las 21 cayó un rayo en un transformador de la calle Juan B. Justo entre Bolivia y Brasil, cortó la electricidad durante varias horas y quemó electrodomésticos y antenas en toda la manzana.

Marianela Cernadas contó que sintieron el impacto muy fuerte en el interior de la vivienda y que comenzaron a salir chispas por todos los enchufes de su casa. “Rogaba que no queme nada, pero sucedió. Afectó a toda la cuadra. Recién a la una y media de la mañana volvió la luz. Llamamos a la empresa Edesal, pero nunca nos respondieron. Sin embargo, los Bomberos Voluntarios y Defensa Civil atendieron nuestros reclamos y tanto la Policía como la Guardia de Electricidad municipal llegaron muy rápido”, aseguró.

Además, Cernadas explicó que recién el lunes por la mañana pudo comunicarse con Edesal. “Desde la empresa respondieron que es algo de la naturaleza, que lo lamentan, pero que no pueden hacerse cargo, y que recién luego de que finalice el aislamiento social y preventivo podrían ver la situación”, contó.

Otra residente señaló que el estruendo los asustó tanto que sus hijos lloraban del miedo. “Había chispazos por todos lados. En mi caso tengo un comercio y estaba todo enchufado, pero no quemó nada”, dijo Valeria Acciaresi.

Bruno Orozco indicó que sufrió pérdidas de varios electrodomésticos, como el microondas, el televisor y la antena de DirecTV. “Fue un momento de angustia y de desesperación muy grande, porque me asomé a la vereda y veía el cable en el agua y cómo iluminaba la calle con llamaradas. Con los vecinos comenzamos a gritar para que nadie vaya a circular por la calle, porque suponíamos que estaba todo electrificado”, relató.

Una de las vecinas más expuestas, porque tiene el transformador en la vereda, dijo que con su hijo estaban en la cocina y de repente temblaron los vidrios. “Llamamos al 911 y vinieron muy rápido. Uno de los cables quedó sobre mi auto, pero pudieron correrlo sin problemas porque yo no me animaba. En casa solo dejó de funcionar el router de internet, pero por suerte la empresa ya vino a reemplazarlo. Me deja tranquila porque el nene tiene que hacer las tareas de la escuela”, señaló Romina Saibene.

La subsecretaria de Control y Ejecución de Obras Públicas Lorena Boffa comentó que ingresaron varios reclamos de diferentes zonas de la ciudad al 147 y que por medio de la guardia llegaron para verificar si el cableado era municipal. “Como era de media tensión, el área le notificó a Edesal para que comience a trabajar en el lugar”, agregó.

Asistieron a 20 familias

La tormenta también hizo estragos en la capital puntana. Los Bomberos Voluntarios y San Luis Solidario asistieron a unas 20 familias que se vieron afectadas por el temporal.

Caída de techos, hundimiento de paredes, autos estancados e inundaciones de viviendas fueron los problemas en los que ayudaron las instituciones.

El agua y el granizo causaron inconvenientes en particular en los barrios La República, 9 de Julio y 1° de Mayo. Valeria Palermo, cabo de los Bomberos, indicó que los llamados para solicitar asistencia comenzaron a ingresar a la central entre las 23:30 y la medianoche.

Para brindar auxilio, dos dotaciones de Bomberos y personal de San Luis Solidario se distribuyeron las tareas.