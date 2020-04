Decidió mudarse a San Luis pero la pandemia la obligó a aislarse en su automóvil

Claudia Ríos, de 54 años, vivió trece años en San Luis, donde se recibió de técnica en Turismo por la ULP, antes de irse a la localidad santafesina de Santo Tomé, desde donde decidió regresar a suelo puntano para continuar sus estudios y trabajar. Planificó su mudanza para marzo, pero nunca imaginó quedar varada a mitad de trámite por las restricciones de la pandemia y viviendo en su auto.

En febrero Ríos comenzó a mudarse a la ciudad de San Luis, donde la espera su pareja. Pudo trasladar los bultos más grandes, pero aún debía entregar el departamento en el que estaba viviendo en Santo Tomé.

El 18 de marzo pasado viajó hasta Santa Fe para finalizar los trámites de rescisión de contrato y así entregar el departamento en el que vivió hasta febrero. Pero el mismo día en que comenzó a realizar las diligencias, el jueves 19 de marzo, se decretó el aislamiento social preventivo y comunitario, por lo que quedó impedida de trasladarse hasta su nuevo hogar.

Al enterarse de la cuarentena decidió esperar, pero nunca pensó que las medidas se iban a extender por tantos días. "La verdad, pensé que iban a ser unos días. No tenía idea de todo esto. Vivía en mis cosas y no tuve en cuenta lo que ocurría en el resto del mundo. Ahora agradezco a Dios cada día de salud y vida que tengo. Hay días en los que me desespero, pero sé que no tengo que deprimirme. Es terrible", relató Claudia a El Diario.

El auto en donde pasa sus días de aislamiento.

Desde ese día, Claudia quedó a la deriva y su único resguardo pasó a ser su auto, en el que había cargado los últimos bártulos para trasladar a San Luis. En esa situación, y sin poder pagar un nuevo mes en el departamento en el que vivía, su auto se transformó en el lugar donde pasó los últimos 27 días de aislamiento.

Con ayuda de sus exvecinos, que le prestaron una cochera y le facilitan el uso del sanitario y un espacio para poder comer, pasa los días de cuarentena escuchando las noticias en su auto y tratando de despejarse, a la espera de que la autoricen para volver a San Luis.

Ríos vivió 13 años en San Luis y este año decidió regresar.

Pero cada día que pasa los recursos con los que cuenta se van terminando, aunque confía en que pronto estará nuevamente en San Luis para continuar con sus estudios de doctorado en Ciencias de la Educación.