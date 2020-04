El consumo de combustibles cayó 90% y no aseguran el pago de salarios

El presidente de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (CECHA), Gabriel Bornoroni, aseguró este jueves que la venta de combustibles cayó 90% en el país por la cuarentena preventiva y obligatoria.

Bornoroni dijo que el sector está complicado porque el presidente Alberto Fernández los dejó afuera del Decreto de Necesidad y Urgencia 332/2020 con el que se crea el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción para empleadores y trabajadores afectados por la emergencia sanitaria.

"Tenemos abiertas las 5.000 estaciones de servicio y no podemos pagar los salarios. Mantenemos abiertas las estaciones para que los camiones de reparto de medicamentos y alimentos puedan circular sin inconvenientes", dijo Boronoroni en declaraciones a la radio Rivadavia.

El empresario cordobés dijo que los dueños de las estaciones de servicio están desconcertados porque vienen haciendo un "enorme esfuerzo" para mantener abiertas las expendedoras y sin embargo el gobierno "los dejó afuera" de los beneficios fiscales.

Bornoroni lamentó que esto ocurriera cuando "los equipos de trabajo de las estaciones de servicio se están arriesgando todos los días para ir a trabajar".

"El Gobierno tiene que ser inteligente e incluirnos en el DNU. Nosotros con este 10% de ventas no podemos pagar los sueldos, ni siquiera podemos pagar la luz. Ya me dijeron estacioneros del interior que van a cerrar, pero no queremos que pase", dijo.

El empresario dijo que envió notas al presidente Fernández; al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; y al jefe de Trabajo, Claudio Moroni; pero ninguno contestó.

NA