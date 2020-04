Qué cuidados tener para no ser víctima de delitos informáticos

“Uno comparte sus datos en Instagram, Facebook o WhatsApp; comparte su modo de pensar, sus fotografías, sus intereses o sus ganas de comprar un producto. Uno vende sus datos, y es algo que no deberíamos regalar así. Las empresas lucran con nuestra información”, afirmó el ingeniero en Telecomunicaciones e integrante del Departamento de Investigación de Delitos Complejos del Poder Judicial, David Fuentes. El especialista indicó que en el contexto actual, con el desarrollo tecnológico y el transcurso de la cuarentena preventiva del coronavirus, los delitos informáticos experimentaron un incremento.

Se calcula que las personas desbloquean sus celulares unas 150 veces por día, lo que se traduce en una vez cada 6 minutos durante el tiempo que permanecen despiertas. La estadística, estudiada por Oracle Marketing Cloud, no solo refleja la importancia de las pantallas en la vida cotidiana, sino la vulnerabilidad de los usuarios que en tiempos de pandemia incrementan el uso de las redes sociales, aplicaciones y todas las herramientas que aporta la tecnología: el escenario abre puertas al ciberdelito.

“Hay muchísima información falsa. Cada persona quiere tener un pequeño rol protagónico o probar hasta dónde puede llegar un chiste, entonces genera audios de WhatsApp, por ejemplo, con información falsa. Cuando hay desconocimiento se suele tomar cada dato como 'palabra santa', se reenvía y se genera una bola de nieve que pone los teléfonos al rojo vivo: noticias sobre el descubrimiento de vacunas, tratamientos de enfermedades con limón y ese tipo de cuestiones que no están chequeadas se viralizan y nos saturamos”, explicó.

"Uno comparte datos en Instagram, Facebook o Whats-App; comparte su modo de pensar, uno vende sus datos y no debería pasar así", David Fuentes.

En la provincia ocurrió un caso emblemático: un audio infundió temor social al atribuir el fallecimiento de un joven al coronavirus en La Toma. Si bien la información era falsa, los vecinos de la localidad entraron en pánico y replicaron el archivo.

Según el experto, una de las conductas que pueden derivar en delitos informáticos es la infodemia (sobreabundancia informativa falsa) de la que pueden surgir datos que insten a participar de “sorteos increíbles” donde hay que llenar formularios con información clave. Muchos de estos engaños suelen concretarse por teléfono y, para evitarlos, recomienda aplicar el sentido común.

“Podemos usar filtros. Primero, el sentido común: nadie en esta época regala nada, mucho menos dan grandes premios. Hay varias estafas telefónicas en las que supuestamente obsequian un televisor más 100 mil pesos, por ejemplo. Son sorteos en los que los delincuentes piden que la víctima se dirija a un cajero automático a ingresar datos. Eso es falso, no hay que dar información, no hay que llenar formularios. Una cosa que se puede hacer es googlear ese sorteo, si aparecen muchos resultados puede ser cierto, caso contrario aparecerán pocos links y alguno puede hacer referencia a frases como 'conocida estafa del sorteo'”, detalló.

Aprovechan la vulnerabilidad

Además, Fuentes subrayó que la metodología es la ingeniería social, con la que manipulan a los usuarios que están en una especie de vulnerabilidad. Una recomendación para prevenir la infodemia es la consulta constante con medios de comunicación que poseen trayectoria y credibilidad.

El ingeniero en Telecomunicaciones referenció que otra conducta que abre puertas a los delitos informáticos es el zoombombing, una práctica que nació en la plataforma de videoconferencias Zoom, muy utilizada por los docentes para impartir clases en tiempos de pandemia. Según comentó, en otros países hubo casos en los que los alumnos publicaban las contraseñas para participar de las reuniones digitales para que otros “se animaran” a interrumpir las clases con insultos a los docentes o la difusión de contenidos violentos y pornográficos.

Para evitar este tipo de comportamientos, aconsejó no difundir las claves mucho tiempo antes del inicio de las videoconferencias. También recomendó generar salas de espera, donde se pueda identificar a los participantes y, en caso de no conocer a un usuario, separarlo del encuentro.

Afirman que los delitos informáticos se incrementaron durante la cuarentena.

Fuentes señaló que una de las conductas más preocupantes en tiempos de cuarentena es el sexting (intercambio de fotografías eróticas). Si bien fue recomendado por el Ministerio de Salud de la Nación, aseguró que es una práctica que puede traer aparejados delitos informáticos, muchos de ellos con un daño hacia menores.

“Disiento de lo que compartió el Ministerio de Salud. El sexting no configura delitos entre adultos, pero sí con menores cuando se transforma en grooming. Asimismo, también es desaconsejable entre adultos porque una foto publicada en internet a raíz de algún descuido, o una imagen en un celular que se pierde, es algo que deja de ser de la persona y puede generar muchísimos riesgos como extorsiones, pornovenganza, entre otros delitos”, afirmó.

Por último, lamentó una situación común denominada “impotencia aprendida”, que se produce cuando las personas creen que no pueden hacer nada frente a determinados delitos, fundamentalmente cuando las estafan o vulneran. Por eso remarcó cuatro claves para hacer frente al ciberdelito: no borrar el contenido que fue enviado para caer en la trampa, no reenviarlo, guardar el contenido delictivo y denunciarlo.