La esperanza como estandarte

Faltaban pocos días para que Santiago Tello emprendiera su viaje a Río Cuarto para presentarse en uno de los tantos shows que lo esperaban el fin de semana, pero la noticia del aislamiento obligatorio truncó sus planes. El futuro no era del todo prometedor porque, como uno de los tantos artistas que quedaron sin trabajo por la suspensión de recitales, las cosas cambiarían por un tiempo para el músico oriundo de La Toma.

Lejos de deprimirse y hostigarse por la falta de ingresos, Tello se refugió en el cariño de sus padres, quienes lo alientan en su carrera desde los primeros pasos. También en el reencuentro con sus hermanos, quienes —como él— tienen que pasar la cuarentena en el pueblo que los vio crecer.

En la parte musical, Santiago compuso "Juntos tú y yo", una canción que refleja esperanzas no solo para él sino para sus seguidores, que no dudaron en replicarla en las redes sociales. "En estos momentos de angustia que vivimos entre todos, decidí sentarme a escribir y salió esta canción. Utilicé la música de 'Somos amor, somos el mundo', pero la letra es toda mía. Me inspiré en la situación difícil y de incertidumbre que vivimos. De corazón quise llevar el mensaje a mi gente", contó Tello, quien tiene repercusión en toda la provincia.