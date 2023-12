Santiago Tello cantará en el aniversario de Pinar de Rocha

Emocionado como un niño, Santiago Tello vive este fin de semana uno de los momentos más importantes de su carrera. Además de viajar por primera vez en avión, un hecho que dejó registrado en fotografías que subió a todas sus redes sociales, el cantante tomense llegó a Buenos Aires para ser parte del aniversario de Pinar de Rocha, una de las discotecas más importantes del país que recibió a innumerables artistas nacionales e internacionales y este sábado, según contó Tello, presentará por primera vez en su historia a un cantante de San Luis.

Su misión en este nuevo desafío musical es cantar frente a miles de personas y telonear a "Banda XXI", uno de los grupos de cuarteto más conocidos y convocantes de los últimos años.

"Es el broche de oro de un año espectacular para mí. No me esperaba semejante reconocimiento y me alegra mucho que me convoquen para un evento tan importante", explicó el artista que actualmente está alojado en el barrio de Almagro y aprovechó toda la semana para visitar Capital Federal y sus puntos turísticos más emblemáticos. También pasó por teatros y lugares culturales.

La gran hazaña comenzó hace cuatro meses, cuando Santiago fue visto por Sergio "Gladiador" Suárez, el organizador del aniversario de Pinar de Rocha. Mientras Tello cantaba en una de las tantas presentaciones que tuvo en el casino Flamingo de Merlo, Sergio estaba entre el público y quedó cautivado por la energía y la alegría que le ponía el intérprete tomense a cada canción y, principalmente, a cada movimiento de cadera con que conquistaba al público.

Fue una sorpresa muy grande cuando me convocaron para este aniversario

"Soy un fanático de Merlo y en una de las tantas visitas que realizo por año me crucé con Santiago en el escenario del casino, un lugar al que me gusta frecuentar principalmente para ver a los artistas locales", contó el productor.

Sergio agregó que en ese mismo show notó que el cantante tenía condiciones y que demostraba mucha comunicación desde el escenario hacia la gente. "Vi que tenía carisma aparte de tener talento", agregó.

Al llegar al hotel, "Gladiador" lo buscó por las redes y empezó a tener contacto con Tello, quien quedó muy entusiasmado al saber que su show había gustado tanto. Al poco tiempo, Sergio le propuso formar parte del aniversario de Pinar... y el sueño del tomense comenzó a andar sobre rieles.

"Me siento muy agradecido no solamente por esta oportunidad tan increíble que jamás pensé lograr, sino también por todo el apoyo que tuve de mi familia y amigos para que pueda viajar con tiempo y prepararme; porque va a ser una noche muy importante que seguramente será inolvidable", agregó el músico.

Tello tiene potencial para diferentes estilos, desde la cumbia hasta el tango, pero siente que su mejor faceta está en lo latino y lo melódico.

"Para mí todo fue de película, un sueño cumplido. Que me vean y me elijan para un show tan importante corona un año repleto de buenas noticias y objetivos concretados", expresó el artista.

A su vez, Sergio agregó sobre su nuevo protegido que "es un cantante con mucho futuro, soltura y ganas de crecer. Le irá muy bien en la vida".

Redacción / NTV