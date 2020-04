Una chica se escondió en el baúl de un taxi para ver a su novio

Una "picardía" terminó con el repudio masivo en las redes sociales. Es que una joven se filmó escondida en el baúl de un taxi para visitar a su novio y romper el aislamiento social obligatorio en Buenos Aires. Tomó como una gracia evadir los controles policiales ante los cuidados preventivos por el coronavirus.

La chica fue a la casa de "Cristian" y grabó las imágenes en una "story" en la cuenta de Agustina Princeshe. Hoy, esa cuenta desapareció.

En el video, la joven empieza diciendo "si vemos un control o algo, te juro que me meto en el baúl". En ese momento, está sentada en lo que parece el asiento trasero del taxi. Luego, la chica está en otro lugar y cuenta: "Me detuvieron en el Puente Pueyrredón, me pidieron los papeles que no tenía, ¡obvio!".

"Me escoltaron hasta cerca de mi casa de pedo, porque el policía se perdió. Me volví a subir al taxi", relató. Luego de ser descubierta por el control, los agentes escoltaron el taxi y ella volvió a subirse tras la partida de dicha escolta.

"Ahora pasé el control, obvio. ¿Por qué? -continúa- Porque estoy en el baúl del taxi. Gente, en el baúl me metí. O sea, Cristian, mirá lo que hago por vos".

En el video se puede observar lo que es un tanque de GNC.