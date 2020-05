Habitante del rock local

Tuvo que viajar a Córdoba y alejarse de su familia para aprender a tocar la guitarra. Su padre y su abuelo lo miraron sorprendidos cuando llegó con la noticia, y lo recibieron gustosos de tener a un nuevo guitarrero dentro de la casa. Agustín Gatica nació en cuna folclórica, pero decidió seguir por el camino del rock y así descubrió que la música era su gran compañera de vida. El 17 a las 20, por la cuenta de Instagram de Casa de la Música, presentará un concierto en vivo con canciones que lo acompañaron en diferentes momentos de su vida.

"Siempre fui terco para tocar la guitarra y recién agarré una a los 18 años, cuando me fui a estudiar a Córdoba. Me fue mal académicamente, pero conocí muchas personas interesantes del país y una de ellas me enseñó a tocar la guitarra. Cuando regresé a casa, mi abuelo y mi papá no lo podían creer", expresó Agustín, quien a través del tiempo conformó varias bandas locales, con las que se presentó en diferentes escenarios tanto locales como nacionales.

Agustín nació en Quines, pueblo al que siempre regresa con la valija repleta de recuerdos y ganas de respirar un poco de tranquilidad. En la localidad se crió, se formó y conoció la música. Su familia, conformada por luthiers, artesanos y guitarreros que se juntaban cada fin de semana entre asado, vino y tonadas, lo empujó al abismo del folclore, pero sus ideales iban para otro lado.

“En mi repertorio tocaré canciones inéditas, guardadas en un baúl. Es el momento de sacarlas", anunció Agustín Gatica.

"Elegí el rock como música para identificarme. Cuando era adolescente escuché a León Gieco y me di cuenta que la armónica era uno de los primeros instrumentos que quería aprender a tocar y hasta tuve la posibilidad de decírselo al propio León. Por él comencé este camino tan hermoso de ser músico", recordó Gatica.

En Quines también comenzaron sus primeras incursiones en diferentes conjuntos. En el pueblo Agustín formó La Maza, una banda que lo llevó a presentarse en diferentes ciudades del país. "Fue algo icónico ser del interior y lograr tantos reconocimientos, un gran impulso para seguir en crecimiento", agregó el cantante.

Al mudarse a San Luis capital, vino La Vieja Chueca, otro grupo al que le puso su voz. Pero fue con 4 Lados que Agustín se consagró como artista. "Fue la banda que siempre quise formar y nunca me imaginé que podía tener la posibilidad de tenerla. Fue un deseo que se cumplió. Trabajamos, grabamos discos, salimos en diferentes provincias con muchas bandas nacionales, nos ayudaron grandes profesionales del ambiente y disfrutamos siempre. Lo lindo es que nos divertíamos, nos reíamos y compartíamos entre amigos", expresó Agustín con nostalgia, ya que decidieron tomarse una pausa con sus antiguos colegas, y el cantante volverá pero con compañeros nuevos.

"El freno hacía falta y los viejos integrantes se mudaron de provincia. Ahora la rearmaré con músicos nuevos, pero con los mismos deseos de siempre. Que la esencia y el espíritu de la banda no se pierdan. Esperamos regresar a los escenarios luego del aislamiento, cuando todo vuelva a acomodarse", contó Gatica, quien espera ansioso por volver a tocar en vivo.