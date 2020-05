Las multas a Sol Bus podrían superar los 500 mil pesos

Los ocho días consecutivos que el transporte ya estuvo paralizado en Villa Mercedes no quedarán sin consecuencias. Hasta el momento, la Municipalidad le hizo dos intimaciones a la empresa Sol Bus y le labró unas 16 actas por no cumplir con el servicio urbano de pasajeros. Aunque el expediente todavía no está cerrado, la sumatoria de las multas podría dar como resultado una sanción superior a los $500.000.



La lista de conflictos que la firma tiene con sus 60 trabajadores es larga, pero el más reciente comenzó hace dos semanas, cuando los choferes reclamaron que ya habían pasado los primeros cuatro días hábiles del mes y aún no habían percibido sus salarios.



Tras una primera medida de fuerza y varias asambleas en punta de línea, el lunes 11 los conductores resolvieron implementar un paro por tiempo indeterminado hasta que a sus empleadores les abonen la totalidad de los haberes.



"El viernes pasado nos depositaron el 40%, pero estamos al día 18 (por ayer) y la empresa aduce que por la situación económica que generó la COVID-19, no le dan los números. Pero si no les alcanza a ellos, peor es para nosotros que somos trabajadores y vivimos de un sueldo. Esto ya no da para más", vociferó el delegado Julio Migliavacca.



El responsable del Programa Ente Regulador de Transporte Regular, No Regular e Inclusivo, Germán Sepúlveda, explicó que el Municipio intervino para buscar que los villamercedinos puedan disponer del sistema de colectivos. "Nuestra obligación es con el usuario. Por eso ya hemos cursado notificaciones a la firma para que arbitre las medidas necesarias para que el servicio se preste", dijo.



Eso los llevó a labrar aproximadamente dos actas por cada día de incumplimiento. "Estamos hablando de una falta grave, entonces vamos a ser rigurosos en ese aspecto. El ciudadano se está viendo perjudicado por un conflicto entre la patronal y los empleados", agregó.



El organismo que tendrá la última palabra será el Juzgado Municipal de Faltas, que deberá definir las sanciones y el monto de las multas. Pero para este tipo de casos, explicó Sepúlveda, los valores oscilan entre los 50.000 y los 500.000. Aunque el número podría ser mayor si se tienen en cuenta otros factores que agravan la falta, como la cantidad de días que transcurrieron y la importancia que el servicio tiene para los ciudadanos.



Ayer por la mañana, los choferes, apoyados por integrantes del gremio Unión Tranviarios Automotor (UTA), hicieron un reclamo en la plaza San Martín, frente a la Municipalidad, para pedir que interceda la Comuna en su problema salarial. El intendente Maximiliano Frontera, quien ya los había convocado para las 17, adelantó la reunión y los recibió a eso de las 11. "Se comprometió a ayudarnos, pero además conversamos porque a la empresa le quedan tres años más de contrato y no queremos seguir de conflicto en conflicto", dijo Migliavacca.