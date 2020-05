Cintia, una pionera que llegó de Villa Larca para combatir los incendios

Lleva siete años en la profesión y el año pasado la reconocieron como la primera bombera trans del país.

Cintia Brandana es una de las bomberas que trabajó en la parte de logística del operativo para combatir el fuego que amenazó a las localidades de Potrero de los Funes y La Punta. Ella es de Villa Larca, tiene 32 años y hace siete que es bombera. El pasado septiembre la reconocieron en Termas de Río Hondo como la primera bombera trans del país, según contó. En 2013 se casó y fue protagonista del primer matrimonio igualitario de la provincia.

“Llegué el martes a trabajar al operativo porque solicitaron refuerzos de toda la provincia. No fui a las líneas de fuego porque la altura me jugó en contra y me descompuse, trabajé en la parte de logística", explicó Cintia.

"Con las bomberas de El Trapiche en el operativo del incendio de Potrero y La Punta nos encargamos de corroborar quién estaba en las líneas de fuego y quién no, cuándo cambiaban las guardias y todo eso”, explicó Cintia. “Nos quedábamos hasta que no dábamos más, nos íbamos al cuartel y si hacía falta volvíamos al otro día, ese fue nuestro cronograma”, agregó.

Cintia nació en Villa Larca y toda su familia se dedica al mismo oficio, el de apagar incendios y salvar vidas. “En mi cuartel somos doce bomberos, está conformado por toda mi familia, mi papá, mis hermanos, mis tíos. Ese fue un factor que me ayudó, por eso también me animé a entrar, porque son todos mis familiares”, contó la bombera, ya toda una experimentada.

“Quise ser bombera porque me gustaba. Al principio me dio vergüenza entrar a la profesión, pero tuve mucho apoyo de mi familia. Ellos me aceptaron cuando quise cambiar mi identidad, cuando me casé y en todo siempre me apoyaron”, expresó.

Cintia obtuvo su identidad actual en noviembre de 2012, seis meses después de que la Ley de Identidad de Género fuese sancionada. Al año siguiente se casó. Su matrimonio igualitario fue el primero de toda la provincia.

En septiembre fue reconocida como la primera bombera trans del país. “El año pasado me hicieron un reconocimiento en un encuentro internacional de derechos humanos, como la primera mujer trans bombera a nivel nacional, representando a la provincia. San Luis fue pionera en presentar a alguien de mi condición en un encuentro así, para la inclusión entre los bomberos”, expresó.

“El evento fue en Termas de Río Hondo, Santiago del Estero, fui con la presidenta de la Federación Sanluiseña de Bomberos Voluntarios, Susana Tello. Me morí de vergüenza porque ella me dijo que iba a haber muchas como yo, pero al final resultó que era la única. Me llevó engañada”, contó entre risas Cintia.

El evento en el que le hicieron el reconocimiento fue en las V Jornadas Internacionales de Género, Emergencias y Derechos Humanos del programa de Género de Bomberos Voluntarios de Argentina.

“Un solo cuartel me ha discriminado, pero yo no me había dado cuenta porque no le doy importancia. Fue un cuartel de una localidad vecina", dijo.

"Los bomberos que no me conocen a veces me miran raro. Ahora me respetan más porque me reconocieron a nivel nacional y les da miedo discriminarme porque tengo más derechos”, expresó Cintia.

“A nadie le tiene que importar el qué dirán o si son discriminadas porque si te ponés a pensar todo el mundo sufre discriminación. Yo nunca me sentí discriminada", manifestó la mujer de Villa Larca.

"La gente se ríe de todo el mundo, por eso nunca lo tomé como algo personal, no me afectó. Si dejás que te afecte, no subsistís”, reflexionó la bombera.