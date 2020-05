Afirman que la vuelta de todos los alumnos a clases se dará cuando encuentren una vacuna

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, confirmó hoy que hasta que no se encuentre una vacuna contra el coronavirus el regreso a clases será "escalonado" y que "no van a poder volver todos los estudiantes".



En declaraciones a El Destape Radio, Trotta aseguró: "no van a poder volver todos los estudiantes hasta que no se encuentre una vacuna al coronavirus".



En esa línea, el ministro remarcó que "no hay una proyección de vuelta a las escuelas en el corto plazo", porque se acerca el invierno y preocupa el uso de transporte público y toda la movilización que genera ir a la escuela.



Y agregó que "un escenario posible es que comiencen a volver "de manera escalonada luego de las vacaciones de invierno".



"Tenemos que ser muy cuidadosos porque no queremos que se repitan en nuestro país las imágenes que pasaron en otros países", sostuvo el funcionario.



Afirmó que están trabajando "en los protocolos de cómo van a ser los ingresos a las escuelas y los distanciamientos".



En relación a la situación de los colegios privados, el ministro dijo que hay un nivel de demora en el pago de cuotas muy marcado pero que se está cumpliendo con "la postergación en el pago de las cuotas para aquellas familias cuyos ingresos se vieron afectados por la pandemia".



Sobre la a suspensión de las notas en algunos distritos, manifestó que en este momento "más que calificar tenemos que evaluar los procesos y varias provincias están trabajando en eso" y sostuvo que "si pusiéramos hoy una nota estaríamos evaluando la situación socioeconómica y no el aprendizaje".

Télam