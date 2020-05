Sebastián Villa ratificó la denuncia por extorsión contra su expareja

El delantero de Boca Sebastián Villa ratificó este jueves su denuncia por "Extorsión y amenazas" contra su expareja Daniela Cortés, quien previamente lo acusó ante la Justicia por violencia de género.

Así lo confirmó el abogado de la joven, Fernando Burlando, en declaraciones al canal América TV: "No se recibió declaración indagatoria, sino que ratificó la denuncia a Daniela por extorsión. Fueron tres horas de escuchar cosas insólitas. Cuando Daniela tenga acceso a la declaración se va a enojar mucho por lo que dijo este hombre".

Y agregó: "Villa estuvo muy rígido, muy estructurado. Decir que tu mujer te roba el dinero que tenés sin llave en tu casa, no es de hombre. Un hombre si tiene que reconocer cosas, las reconoce".

En la misma línea, el letrado afirmó: "Él buscó armar una estructura para la hinchada, solo un machista puede interpretar lo que quiso decir. En la media esto provoca enojo".

"Desde mi punto de vista, me pareció muy pobre en la estructura. Le pedí a la fiscal que me deje repreguntar, porque yo oficié de abogado defensor de Daniela, no de particular damnificado como estamos en la causa de violencia de género" continuó Burlando.

Días atrás, Cortés, exnovia de Villa, denunció al colombiano en las redes sociales y en la Justicia por violencia de género y por hacerle perder un embarazo a raíz de los golpes, por lo que el extremo de Boca fue citado a declaración indagatoria para el 13 de mayo próximo.

Al delantero se le impuso exclusión de hogar, prohibición de acceso al barrio privado y de mantener cualquier tipo de contacto con su expareja y sus familiares, ya sea en persona o a través de terceros.

Ante esto, el futbolista del "Xeneize" presentó una demanda por extorsión contra la joven, que fue ratificada hoy de manera virtual.

