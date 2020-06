Un brasilero filmó un documental en Merlo durante la cuarentena

El privilegio de despertarse y ver por la ventana de la habitación las sierras que rodean el Valle del Conlara, acompañado por el canto de los pájaros y la tranquilidad de la brisa fresca del otoño, es lo que lo llevó a Rafael Sanches Guerra a dirigir “Cuarentena en un hostel argentino”, el documental de 18 minutos que retrata la vida en aislamiento de un brasilero en la Villa de Merlo. El cortometraje se puede encontrar en las redes sociales del director.

Rafael pasó dos meses de confinamiento en el hostel Casa Grande de la localidad puntana. Durante su estadía como voluntario del alojamiento vivió experiencias que lo llevaron a replantearse sus oportunidades y verse a sí mismo como un privilegiado. No muchos como él pudieron pasar la pandemia rodeados de naturaleza, con animales, gente alegre y una piscina para disfrutar, entre otras cosas que se ven en el film.

“Podía estar debajo de los árboles, jugar con perros y gatos al sol, leer en una hamaca o bañarme en una piscina". Rafael Sanche Guerra.

Rafael nació en Rio Grande do Sul, Brasil, pero desde hace un año que estaba en Argentina, en busca de algún trabajo vinculado a su profesión. Es publicista con especialidades en educación ambiental y cine. Su alma viajera lo trajo hasta Merlo y, de sorpresa, la pandemia llegó para acompañarlo por un largo tiempo. Con el paso de los días también llegó la idea de filmar el documental, aunque el director solo contaba con un teléfono celular y la compañía de dos huéspedes.

“Vi en las redes sociales que algunos amigos se quejaban de estar encerrados dentro de sus casas o apartamentos durante el aislamiento social. En ese momento, me di cuenta que mi cuarentena era muy diferente. El hostel, además de estar ubicado cerca de las montañas, tenía muy buena energía y estaba rodeado de vegetación”, recordó Rafael.

El cortometraje fue grabado durante marzo, abril y mayo, y cuenta también con el testimonio del propietario de Casa Grande, Collin Robinson, quien relata su propia aventura para llegar a tiempo a Merlo sin que la cuarentena lo sorprenda lejos de casa.

Para el director brasilero, lo que hizo que la experiencia fuera única fue la gente que conoció allí. Personas que tenían una mentalidad muy diferente con las que él estaba acostumbrado a tratar en Brasil. Compañeros de hospedaje que vieron la cuarentena como una oportunidad para aprender, conectarse con su espiritualidad y ser mejores personas. “Comprendí que estaba en un lugar privilegiado, con personas extraordinarias, en un momento histórico y que tenía que documentarlo”, agregó.

Otro dato curioso que destacó Rafael fue la producción y edición del trabajo. Para el director significó todo un desafío realizarlo, porque era la primera vez que no contaba con un ayudante y tuvo que rebuscárselas para llegar a tiempo con todas las tareas. En su carrera de cineasta, Sanches Guerra cuenta con una variedad de proyectos audiovisuales, pero el que realizó en la localidad puntana lo marcó como autodidacta.

“Era la primera vez que podía hacer no solo la dirección, sino también todas las funciones de una producción audiovisual. Una aventura gigante, pero no imposible”, expresó.

Hace pocos días Rafael regresó a Brasil. Aunque el panorama en su país no es el mejor, lo hizo para acompañar a su familia. El director manifestó que son tiempos para vivirlos con los seres queridos y temía que si algo malo les sucedía a sus padres, se lamentaría de estar tan lejos de ellos para ayudarlos.

“La decisión de regresar a Brasil fue muy difícil de tomar. El número de casos aumentó, el presidente no dio buenos ejemplos y muchas personas no tomaron las precauciones recomendadas para prevenir la propagación del virus. Hice la comparación con Argentina todo el tiempo y me sentí muy seguro viviendo en Merlo, pero no me quedó otro remedio que volver a mi tierra. Creo que los brasileros tenemos mucho que aprender de los argentinos”, concluyó.