El lunes los choferes del interurbano harán paros intermitentes

La situación de los trabajadores del interurbano se complica con el pasar de los días. Este viernes al mediodía, al no tener una respuesta para sus reclamos salariales, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) San Luis decidió que retomarán las medidas de fuerza. El lunes al mediodía harán asambleas en las cabeceras de línea, lo que implicará una interrupción del servicio.

Lucio Orozco, secretario gremial de la UTA, informó que en esas asambleas decidirán como seguirá la protesta, que amenazan repetir, al menos, el martes y el miércoles de la semana que viene. Además dijo que este viernes tenían previsto una videoconferencia con funcionarios nacionales, pero esta fue suspendida y no les asignaron una nueva fecha de reunión.

Afirmó que han presentado una denuncia ante el área de Relaciones Laborales, para dejar constancia que los choferes y personal de las empresas del servicio interurbano, todavía no perciben la totalidad de los haberes de mayo.

Además informó que la medida de fuerza no afectará al servicio de pasajeros urbano de la capital puntana y Villa Mercedes, que están al día con sus trabajadores.

“No hubo pagos y por eso el lunes arrancamos con abstenciones laborales –indicó–, vamos a ver como seguimos el cese de actividades, si son de 24 a 48 horas o con asambleas en punta de línea, de dos a tres horas”, dijo Orozco.

Orozco informó que en mayo, las empresas solo pagaron un 25% de los sueldos y que no han tenido una respuesta por parte de la patronal. “La parte empresaria dice que no tienen plata. Ahora aducen que no tienen dinero por la pandemia, y no es así”, remarcó.

Iván Piñeiro, secretario general de la UTA, indicó: “Es una situación muy complicada para los trabajadores del interurbano, esto perjudica no solo a los empleados sino a las familias”, y señaló que: “Hemos sabido esperar todo este tiempo, pero no vemos respuesta de las empresas”.