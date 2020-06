Mendoza: murió una nena tras ser atacada a golpes

Una niña de un año y nueve meses atacada a golpes en la localidad mendocina de Rivadavia murió en un hospital, y por el crimen fueron detenidos su madre y la pareja de ella, informaron este martes fuentes judiciales.

La nena, identificada como Naiara Ortiz, fue llevada este fin de semana en muy grave estado al Hospital "Saporiti", de Rivadavia, en el este provincial por su madre, María Isabel Ortiz (27).

Los médicos constataron que la menor presentaba graves lesiones, motivo por el cual la derivaron para su asistencia al Hospital "Perrupato", del Departamento de San Martín, donde murió el domingo.

Tras detectarse una muerte dudosa, el cuerpo médico forense intervino y constató que la niña presentaba “fractura de cráneo y en tres costillas, lesiones internas en el hígado, intestinos y riñones”, informaron desde la fiscalía a cargo de Mariano Carabajal, que lleva adelante la causa.

Tras el fallecimiento de la niña, y por orden judicial, su madre quedó detenida, al igual que la pareja de ella, Luis Ávila (35), y hoy fueron sometidos a pericias psicológicas y psiquiátricas, detallaron las fuentes.

En tanto, si bien ambos detenidos en distintas comisarias de la zona aún no han declarado en la causa, la mujer dijo que la nena estaba deshidratada al llevarla al hospital, mientras que el hombre sostuvo que la menor se golpeó al caer sobre unos palos.

Durante la mañana dieron su testimonio profesionales de los hospitales y familiares de la menor, entre ellos el abuelo materno de la pequeña y su tía, informaron los voceros.

Se espera que en las próximas horas la Justicia los impute por "Homicidio agravado por alevosía", mientras que a la mujer se le suma el agravante por “el vínculo”.

Por su parte, la fiscal Valeria Bottini, bajo las directivas de su colega Carabajal, ordenó hoy allanar dos fincas de la zona donde habría estado la nena los últimos días para recabar información.

Familiares y amigos del padre de la nena convocaron a través de las redes sociales a una marcha mañana para pedir justicia.

"Mi hija querida, mi princesa, después de tanto misterio e incertidumbre acabo de saber de la manera que te arrebataron la vida. Esto no va quedar así, mi amor. Los que te hicieron esto tienen que pagar. Que no sea solo un caso más. Me quitaron un pedazo de mi corazón”, publicó en su perfil en redes sociales el papá de la pequeña.