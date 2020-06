Mazzina: “El senador Rosendo debería apartarse de su banca”

Este jueves, en diálogo con El Diario, la responsable de la Secretaría de la Mujer, Ayelén Mazzina, fijó su postura ante el caso del senador provincial Ariel Omar Rosendo, denunciado en enero por violencia de género hacia su expareja y luego, en mayo, por haberle desvalijado la casa que compartían y a la que tenía prohibido acercarse por orden judicial. “El legislador debería apartarse de su banca” y “debería apartase del bloque, porque no pertenece a nuestro proyecto político, eso está clarísimo”, sentenció.

Actualmente, Rosendo es investigado en dos juzgados villamercedinos: uno de Familia, luego de que su expareja, Ivana Beatriz Massimino, lo denunciara por violencia; y otro Penal, por haber robado electrodomésticos y bienes, en mayo, de la casa que solían compartir y que también funcionó como una filial del gremio Smata.

“Este caso (la denuncia por violencia) ingresó a la Secretaría en enero y desde ese momento hacemos un acompañamiento y asesoramiento. Por supuesto hay que aclarar que desde que asumí este cargo tratamos este caso como a cualquier otro que ingresa a nuestras oficinas: con muchísimo compromiso y trabajo”. “Tanto el equipo de psicólogos y psicólogas, abogados y abogadas estamos a disposición al cien por ciento. De hecho, durante la feria judicial de enero todo el equipo de patrocinantes de la Secretaría coordinó acciones con su abogada particular (de la víctima) y nos pusimos a su entera disposición”, comentó Mazzina.

Tras conocer la noticia de que la Cámara de Senadores de San Luis rechazó el pedido de desafuero solicitado por el juez Penal Leandro Estrada, para detener a Rosendo y conducirlo a indagatoria, la funcionaria se mostró sorprendida y se preguntó “si realmente debemos permitir que quienes ejercen violencia de género puedan ocupar cargos públicos”.

“Por supuesto que desde mi lugar no voy a decir qué deben hacer el resto de los poderes, pero sí que cada cual asume las consecuencias en caso de no actuar como se debe: con perspectiva de género, que es lo que a mí me importa dentro de la Secretaría”, aclaró.

“Hoy (por este jueves) me comuniqué con los senadores tras conocer la noticia del rechazo del desafuero, que no pensé iba a terminar así. Por supuesto me explicaron cuáles eran sus motivos y fundamentos”, y opinó que no cree que los legisladores “hayan actuado con un consentimiento hacia Rosendo. Incluso opinan lo mismo que yo, que (el acusado) no tiene que estar ahí, que tiene que dejar la banca y que ya debería apartase del bloque porque no pertenece a nuestro proyecto político, eso está clarísimo”.