Dos voluntarias ayudan a unas cincuenta familias de Villa Salles

Blanca Cáceres y Vanesa Comba realizan desde hace un mes una olla popular para ayudar a unas cincuenta familias del paraje Villa Salles, ubicado sobre la ruta provincial N° 11. Las voluntarias entregan los alimentos los jueves y también tienen un ropero solidario.

La iniciativa comenzó para dar apoyo a los vecinos que durante el aislamiento no generaron ingresos económicos por no poder salir a trabajar. Blanca contó que tenía la idea en su cabeza desde hace bastante tiempo, pero que le faltaba un empujón y la ayuda de otras manos para poder realizarla. “Siempre veía por la televisión a varias personas que hacían este tipo de acciones solidarias y yo soñaba con llevarla a cabo, aunque sea con los pocos recursos que tengo. Luego, conversando con Vanesa, me convenció para que lo concretemos”, contó.

Las mujeres preparan el almuerzo una sola vez a la semana. Uno de los motivos que les impide hacerlo con más frecuencia es que tienen una sola cocina y el lugar es pequeño. “No podemos hacer cosas como pizzas, empanadas, panes o algo muy elaborado al horno porque requieren fuentes y un espacio con el que no contamos”, dijo Cáceres, oriunda del paraje.

Además, explicó que aunque a veces no dan abasto, esto es posible gracias a las donaciones de carne y panificados que reciben, y añadió que pueden comprar las garrafas por al aporte de algunos vecinos y amigos del lugar y de la ciudad vecina, Justo Daract. “Lo hacemos de corazón, no es ni una molestia ni una pérdida de tiempo. Los profesores de la escuela 'Pablo Pizurno' también nos ayudan muchísimo y están muy atentos a cómo están los niños y niñas, y los directivos de la institución nos prestan parte de los elementos que usamos para elaborar las comidas”, sostuvo Comba, quien es daractense, pero tiene parte de su familia en Villa Salles.

Para el mediodía preparan guisos de arroz, de fideos, carbonadas y estofados. Por lo general hacen siempre platos calientes, y más ahora que llegó la temporada de bajas temperaturas. “A las 11:30 nos traen el recipiente y una hora después lo pasan a buscar. Siempre en una fila y con la distancia necesaria para evitar el contagio de coronavirus. Nosotras usamos delantal, barbijo y guantes. Cuando pase todo esto, veremos si podemos poner algunas mesas y brindarles un lugar a alguna personas”, detalló la impulsora de la propuesta.

Carolina y Claudia, las hijas de Blanca, también decidieron sumarse a la iniciativa con un ropero comunitario al que llamaron “Rayito de Sol”. Ellas son las encargadas de recibir la ropa, lavarla, coserla o hacerle los arreglos que sean necesarios para que a los chicos no les falten los abrigos.

“Aunque siempre pedimos colaboraciones porque nos faltan recursos, estamos muy agradecidas porque son muchas las cosas que nos llegan de los daractenses y de los comercios de allí. Para nosotras es una alegría inmensa. Nos sentimos realmente felices de poder hacer esto y de ver que tantas mamás y chicos pueden tener un plato de comida en su mesa y una sonrisa en su cara", indicó con mucha emoción Vanesa.