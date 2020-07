Trabajarán toda la semana en fomentar la lactancia materna

Desde el primer momento de vida de mi hija quise darle la teta y algo pasaba porque ella no se alimentaba bien. Intenté con ayuda médica y contención psicológica, hasta que la angustia del mandato cultural que tenemos las mujeres respecto a la lactancia materna fue el detonante para exteriorizar lo que pensaba: no soy menos madre si no amamanto a mi bebé. Me hubiera encantado establecer esa conexión tan especial, pero no pude, no pudimos”, expresó María, de 43 años, mamá de Isabella, de 7 años.

Hoy un abanico de miradas y experiencias coyunturales traspasan cada situación personal maternal y allí está centrada la realidad de cada mujer. Se entiende que la lactancia natural es el mejor modo de proporcionar al recién nacido los nutrientes que necesita. Sin embargo, no siempre una madre, por diversos factores biopsicosociales, puede amamantar a su bebé y no por ello debe ser estigmatizada socialmente.

La integrante de Red Iberoamericana de Ecobioética de la Unesco, médica pediatra Gladys Reta, indicó que “es muy necesario ser socialmente responsables en este momento de la humanidad. Es tan sencilla la difusión de pensamientos, ideas, construcciones idiomáticas en estos temas como la lactancia materna que debemos volver a darles el tiempo que necesitan las madres para asegurarnos de que estamos entendiendo lo que dicen, lo que sienten y lo que les pasa en ese momento”.

La médica dijo que hay que entender la lactancia materna como una oportunidad única e irrepetible “de intercambio de saberes intersubjetivos con las mujeres y hombres de la familia. Es un momento de compartir entre dos familias los comienzos de la vida”.

Otros testimonios

La integrante de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), sede San Luis, médica pediatra Daniela Escudero, sostuvo ante todo la importancia de resaltar la relación del vínculo y apego del niño y la madre. “Tenemos que visualizar la preparación de amamantar no como una obligación, sino como un derecho. Lo importante es conocer el entorno social y acompañar a la mamá aconsejando sobre los beneficios de la lactancia”, indicó Escudero.

Lucía tiene 43 años y dos hijas de 8 y 3 años. Para ella, la lactancia materna con sus dos hijas fue una experiencia positiva subrayando sobre todo la conexión establecida entre madre e hijas. “Luego de una etapa de aprendizaje, de prueba y error, pude darle la teta a mi primera hija, Lola. Con Juana, la más pequeña, la experiencia fue diferente. Ya tenía conocimientos y todo fluyó más normalmente”.

“Lo que rescato sobre todo es la conexión única que establecemos las madres con nuestros hijos en ese momento muy único”, resaltó.

Camila, de 45 años y mamá de Juli, de 21 años, e Ignacio, de 19, manifestó que su práctica con la lactancia materna fue “excelente en todo sentido”. “Con ellos establecí un contacto muy íntimo desde un primer momento”, dijo.

Escudero destacó que la lactancia materna contribuye positivamente a la salud del planeta de varias maneras: “Es sostenible, ecológica y buena para la salud humana, además de ser natural, renovable y ambientalmente segura”.

Semana activa

El Ministerio de Salud de San Luis, conjuntamente con la SAP, filial local, llevará a cabo la 4º Jornada Multidisciplinaria Provincial de Lactancia Materna 2020, destinada a todos los médicos pediatras del sistema público y privado. Las actividades virtuales comenzarán el lunes 3 y se extenderán hasta el viernes 7. Las videoconferencias programadas comenzarán a las 12 horas, mediante el sistema Cisco Webex.

El Centro de kinesiología y obstetricia Kinobs de la ciudad de San Luis realizará el viernes 7 una jornada de capacitaciones destinadas a mujeres embarazadas y madres de lactantes. Para participar de las dos charlas, las interesadas pueden coordinar su inscripción al 2665032620 o al 2664658221. El cupo es limitado y las presentaciones se realizarán bajo los protocolos sanitarios establecidos.