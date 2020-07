Comerciantes no descartan que se agrave la escasez de cigarrillos

En los comercios de la ciudad de San Luis no descartan que el faltante de cigarrillos se agrave con el correr de los días, un fenómeno motivado en que algunas jurisdicciones del país, como es el caso de Buenos Aires, han tenido que endurecer sus medidas de confinamiento por el avance del coronavirus. Algunos locales de la capital provincial incluso empezaron a restringir la venta de estos productos.



Si bien hay negocios en la ciudad de San Luis que ya experimentan algunos faltantes, en la mayoría, por ahora, la provisión alcanza a satisfacer la demanda. Igual temen que la suspensión de actividades de la tabacalera Massalin Particulares (comercializa las marcas Philip Morris y Marlboro, entre otras) sea el primer paso de una escasez más aguda, similar a la que padeció la provincia y el resto del país entre abril y mayo.



Alicia Maccio, encargada de la distribuidora Ferrero, destacó que las cantidades que por ahora reciben de los proveedores son las adecuadas. "Desde que comenzó la pandemia faltan los cigarrillos negros que se producen en la planta de Massalin, en la provincia de Buenos Aires. Ya no hacemos pedidos. Sin embargo, hasta el momento abastecemos a los clientes", dijo.



El jefe de ventas de una distribuidora ubicada en la esquina de Caseros y Aristóbulo del Valle, Gonzalo Golup, señaló que hasta ahora reciben cigarrillos de manera normal, aunque ven el futuro con incertidumbre. "Hemos acopiado para poder abastecer a nuestros clientes, pero la realidad es que no sabemos qué puede pasar en una semana más", explicó Golup, quien vende cigarrillos de ex Nobleza Piccardo, hoy British American Tobacco Argentina.



"Lo que hay para vender es Lucky Strike comunes y mentolados, Pall Mall de las mismas variedades y Camel aunque, en ese caso, entran en bajas cantidades", detalló y agregó: "De las marcas 43/70 y Parisiennes no recibimos nada. Tabaco y papel para armar tampoco está disponible para la venta", dijo.



Silvana López, quien atiende un minimercado emplazado en una estación de servicio, reconoció que durante los últimos días los clientes han llegado hasta su local consultando sobre el stock de cigarrillos, aunque dijo que hasta el momento el suministro no sufrió mayores modificaciones. "Parece que hay miedo a quedarse nuevamente sin fumar", explicó.



El dueño del kiosco que está en el San Luis Shopping, Matías Pastor, dijo que no escuchó que vayan a tener faltantes en el corto plazo. Un poco más precavidos, en el mercadito Dos Corazones aseguraron que para que todos los clientes puedan llevarse lo que necesitan, dispusieron comercializar solo un atado por persona. Tienen la duda que en pocos días más puedan quedarse sin mercadería.