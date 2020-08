Fabricio "El Turbo" Bea está ansioso por subirse al ring

Ansioso y a la espera del regreso del boxeo. Así dijo sentirse el campeón sudamericano de los superplumas Fabricio "El Turbo" Bea, quien tras seis largos meses de parate debido a la pandemia de coronavirus se ilusiona con retomar a fondo la rutina y presentarse nuevamente sobre un cuadrilátero.

"Salgo a correr y entreno por mi cuenta, pero no con la intensidad que lo venía haciendo antes de que se pare todo. En Argentina todavía no han dicho nada sobre las peleas, pero seguramente en cualquier momento van a largar", comentó con optimismo Fabricio, quien agregó: "En lo personal tengo muchas ganas de volver al ring, estoy ansioso. Es probable que en octubre o noviembre haga una pelea; con Mario Arano tengo contrato por cinco años".

El boxeador villamercedino, que nunca había sufrido un período de inactividad tan prolongada durante su carrera profesional, efectuó el último combate en febrero en el Hotel Mónaco de Villa Carlos Paz, Córdoba. El rival fue el bonaerense Franco Sotelo, a quien venció en el cuarto asalto por medio de un nocaut técnico que le permitió no solo conseguir la decimosexta victoria, sino además mantener en pie un temible invicto con 16 KOs (16-0-1).

"El Turbo", apodo con el que se lo conoce a Bea por la explosión y potencia de los puños, es dueño del cetro desde septiembre de 2018, cuando en la localidad de Trenque Lauquen se impuso con un nocaut técnico frente el tucumano Gabriel Ovejero. Luego defendió la corona en forma exitosa en dos ocasiones: ante el santafesino Hugo Alfredo Santillán (en el Polideportivo La Colonia de Junín, Buenos Aires) y el venezolano Alfonso Jesús Pérez Mora (en el Palacio de los Deportes de Villa Mercedes).

16 victorias son las que tiene el boxeador villamercedino en el campo rentado. Un dato relevante es que todos los triunfos fueron ante del campanazo final, por la vía rápida de nocaut. Bea no registra derrotas.

Sin una fecha concreta sobre un posible regreso, Fabricio adelantó que el próximo enfrentamiento sería únicamente para adquirir rodaje: "Es para volver porque hace mucho que no peleo, seguramente me va a costar estar al ciento por ciento. Voy a tener que entrenar a fondo, los muchachos me van a tener que golpear en el gimnasio".

Antes de que se anunciara la interrupción de los espectáculos deportivos, el villamercedino tenía en mente realizar una nueva defensa en marzo, que iba a ser una escala previa para viajar a suelo estadounidense, donde el promotor y el rincón quieren que el boxeador se presente y muestre todo su potencial.

"Teníamos pensado irnos, pero se complicó todo por el coronavirus. Este año para salir afuera es difícil, quería adquirir experiencia y conseguir una buena bolsa", aseveró.

Fabri Bea, un pugilista a quien muy pocos se animan a retar, espera con ansiedad la vuelta del boxeo. Quiere subirse al ring y seguir demostrando que está a la altura de grandes campeones.

Pega duro, es veloz en el desplazamiento y sabe absorber los golpes. Atributos que lo hacen ilusionarse con un camino prometedor en el exterior. Por lo pronto, aguarda novedades y de un combate que le permita sumar minutos y engrosar el récord en un año difícil.