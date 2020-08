Asumía Porrini y prometía finalizar obras inconclusas en la ciudad

"Asumí por segunda vez la conducción de la Intendencia de San Luis, y me guía —igual que ayer— el propósito patriótico, desinteresado y sincero de ser útil a la comunidad", expresó Porrini en su discurso.

A fines de agosto de 1970 asumía por segunda vez al frente de la Municipalidad de San Luis, en forma de facto, el coronel (RE) José María Porrini, quien anticipó que llegaba con la intención de finalizar las obras que no fueron concluidas por sus antecesores y planificar otras para el mejoramiento de la ciudad.

Porrini se hizo cargo de la Comuna en una ceremonia que congregó a autoridades civiles, militares y eclesiásticas, políticos de distintas extracciones partidarias, algunos funcionarios salientes y numerosos vecinos. Fue designado por la Junta de Comandantes en Jefe, como producto del acuerdo entre el entonces presidente de la Nación, general de Brigada Roberto Marcelo Levingston, y el gobernador de San Luis, Juan Gregorio Vivas.

En su discurso, resaltó que los trabajos a ejecutar eran el acceso principal a San Luis por la avenida Lafinur, la continuación de la forestación y reforestación de la ciudad, la inauguración y puesta en marcha del sistema se semáforos sincronizados y la continuación de la construcción de ochavas, veredas y cercos, entre otros. También contemplaba la pavimentación de las calles y garantizar que el pago de las tasas municipales sean equitativas para todos los usuarios.

El Diario de San Luis detalló que la ceremonia de asunción del intendente de facto fue presidida por el Gobernador, a la que asistieron además el ministro de Gobierno y Educación, Joaquín Tula Durán; el titular de Bienestar Social, Bernardino Di Genaro; el vicario general de la diócesis, monseñor Roberto Queirolo; miembros del Superior Tribunal de Justicia, Carlos Chada, Raúl Aguirre Brabo y Sara Salmena de Ortiz; el procurador general de la provincia, Francisco Guiñazú; el segundo jefe del Grupo de Artillería de Defensa Antiaérea GADA 141, teniente coronel Antonio Losardo; y los subsecretarios de Gobierno, Félix Sosa, y de Promoción y Asistencia de la Comunidad, José Martín Grillo.

También participaron el jefe de la Policía de la provincia, coronel Edgardo Manuel Jacoby; el vicedecano de la Facultad de Físico-Químico y Matemáticas, Carmelo Saad; el presidente de la Federación Económica, Bartolomé Abdala; el exgobernador de la provincia, Alberto Domeniconi; el exintendente, Rafael Carugno Durán; integrantes del Consejo de Asesor de Vecinos, funcionarios y empleados de la repartición; familiares del mandatario municipal; y una gran cantidad de público que desbordó la capacidad del salón y que se resignó a seguir desde afuera las diferentes alternativas de la ceremonia.

El acto fue transmitido por LV 13 Radio Granaderos Puntanos y contó, además, con la presencia de los futuros funcionarios de los puestos claves que acompañarían al coronel Porrini: Luis Aversa, Luis Bonfils, Susana del Río y Antonio Villegas. Del Río se desempeñaría momentáneamente al frente de la Secretaría de Obras Públicas, hasta tanto se decida a ocuparla o no el ingeniero Juan Carlos Narda, describió el matutino.

El juramento y el discurso

Tras llegar Vivas y su comitiva oficial, el subsecretario de Gobierno leyó el decreto de designación. Luego, el ministro de Gobierno tomó el juramento de ley a Porrini.

"Asumí por segunda vez la conducción de la Intendencia de San Luis y me guía, igual que ayer, el propósito patriótico, desinteresado y sincero de ser útil a la comunidad. He aceptado el encargo con que me ha honrado el Poder Ejecutivo provincial para brindar todos mis esfuerzos y mi modesta capacidad", dijo en su discurso de asunción tras su juramento.

"En mi norma de vida no tienen cabida los intereses personales, el afán de mando ni la espectacularidad. Es mi propósito terminar todas las obras iniciadas por mis antecesores y planificar otras que hagan al embellecimiento de la ciudad de San Luis", señaló.

El intendente de facto mostró la preocupación del Gobierno de la Provincia y de la Municipalidad de dar una inmediata solución a los problemas que llevaron a paralizar los trabajos de pavimentación de 248 cuadras de la capital provincial. "En los barrios que rodean al centro de la ciudad, las comisiones vecinales siguen trabajando activamente para continuar asfaltando las calles", manifestó.

"No me olvidé del problema social y humano del personal que presta servicios en las distintas dependencias que hacen al gobierno comunal, y en este aspecto no escatimaré esfuerzos para que el bienestar de todos ellos sea una verdadera realidad", sostuvo.

Porrini precisó que la Comuna ingresó en la etapa del trabajo por equipos. "Estoy corrigiendo que la individualidad ha sido superada", destacó.

"Dentro de otro orden de ideas, y en conocimiento de que aparentemente las tasas municipales no son equitativas, según la opinión de algunos contribuyentes, puedo garantizarle a la población que estudiaré este problema con la participación de los sectores interesados y daré una solución", resaltó.

En la primera gestión, Porrini estuvo al frente del Municipio un año y medio (asumió tras el derrocamiento del presidente constitucional Arturo Illia), mientras que el segundo mandato se extendió por tres años.