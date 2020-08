Leonardo Moro, un fotógrafo con aires de antaño

Antes de que la pandemia guardara a los vecinos en sus hogares, las tardecitas en la plaza Sobremonte de la Villa de Merlo tenían olor a historias y recuerdos gracias a Leonardo Moro, el fotógrafo que cada semana se trasladaba junto con su cámara antigua, que le tapa el rostro por completo, y les proponía a los visitantes retratarlos al estilo 1900.

Moro los esperaba como aquellos fotógrafos que merodeaban a principios del siglo pasado y se dedicaban a retratar a las familias, parejas, amigos y a todos aquellos que querían dejar registro de su momento en la plaza.

La plaza Sobremonte, el lugar preferido de Leonardo para captrurar sus imágenes. Foto: gentileza.

Aunque el distanciamiento social paró por unos días el trabajo de Leonardo, el fotógrafo no se quedó del todo quieto. Moro participó del concurso fotográfico nacional "Imágenes en tiempos de pandemia", organizado por la fundación Bunge y Born, y resultó ganador con uno de sus trabajos que retrata a una familia de escaladores protegidos por sus barbijos.

El condimento especial que le puso Leonardo, que seguramente fue el puntapié inicial para que el jurado eligiese su fotografía, fue la técnica de colodión húmedo, un procedimiento fotográfico originado en el año 1850 y que el artista decidió tomar como propio para rememorar los antiguos métodos y revalorizarlos.

"Muchas personas cuando me ven en la plaza con mi cámara se emocionan al recordar viejas épocas". Leonardo Moro.

"Hace unos años trabajaba en el teatro San Martín de Buenos Aires y me encontré con una máquina muy antigua que me llamó la atención. Investigué y estudié sobre el método y me entusiasmó. Sin pensarlo demasiado renuncié a mi trabajo, acondicioné la cámara y salí a recorrer el país trabajando con el colodión", expresó Moro, quien llegó a la Villa de Merlo hace dos años y se quedó a vivir.

La fotografía ganadora forma parte de una serie de imágenes que realizó Leonardo a los vecinos de su barrio. Cuando se enteró del certamen los convocó para que lo ayuden a participar. El día de la producción, las familias fueron vestidas con los atuendos que identificaban los trabajos que realizaban y el barbijo como prenda obligatoria. Los escaladores fueron los ganadores.

"Todos se llevaron su fotografía de regalo", agregó Moro, quien las revela sobre vidrio para que las imágenes queden listas para colgar.

Su amor por la fotografía empezó cuando era chico y familiares le regalaron una cámara marca Pentax. "A partir de ese momento lo definí como mi pasión más grande y, actualmente, mi trabajo", concluyó.

Técnicas de antaño en una era digital. Foto: gentileza.