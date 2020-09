La mayoría de los taxistas cumple las medidas sanitarias

El servicio de taxis en la ciudad de San Luis debe cumplir con una serie de requisitos para prevenir contagios de COVID-19. Las pautas están en consonancia con las disposiciones del Comité de Crisis, y una resolución que se dispuso fue que los choferes tienen que contar con alcohol en gel, un cuaderno para llevar la trazabilidad y que exista una barrera física entre la línea de asientos delanteros y traseros. En la Comuna aseguran que hasta ahora más del 90% de los taxistas cumple con el protocolo, y que prácticamente no han tenido inconvenientes.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana desarrolla desde el viernes una serie de operativos de concientización. El lunes por la mañana el personal se desplegó por el centro, y en la tarde se instaló en la intersección de Riobamba y Centenario. Afirmaron que a lo largo de la semana cubrirán otras zonas.

“Se les indica que deben tener la barrera de división, el cuaderno de trazabilidad y los elementos sanitizantes como alcohol en gel o alcohol diluido. También les pedimos el uso del tapabocas, tanto del conductor como de todas las personas que vayan en el vehículo. En esta fase que transitamos se permiten tres pasajeros, que es el límite que traen los coches según las butacas traseras; adelante solo puede ir el chofer. En caso de que tengamos que retroceder la fase se permitirá un máximo de dos pasajeros”, explicó el subsecretario de Tránsito y Vía Pública, Luciano Santágata.

El funcionario sostuvo que si al momento de los controles los choferes no cuentan con alguno de los requisitos, se les sugiere su implementación “cuanto antes”.

“Se controlan los taxis y entre ellos pasan la voz de las disposiciones. Toda la semana seguiremos con estas medidas. La idea es no tener que llegar a colocar infracciones. De hecho el mensaje que le transmitimos es que lo hacemos para cuidar la salud y en esto no hace falta que el Municipio tenga que estar diciéndoles lo que deben hacer, queda en la responsabilidad de cada uno. No hemos tenido ningún rechazo; la gente interpreta correctamente lo que manifestamos”, señaló.

A partir de la semana próxima, en caso de incumplimientos aplicarán sanciones. “Ningún taxista puede desconocer a esa altura la información. Los requisitos que pedimos son mínimos, incluso el divisor físico, que si bien puede ser más complejo, en una hora se instala. No exigimos algo costoso o complicado de implementar”, concluyó.