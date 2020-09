Más de mil alumnos vuelven a las aulas en la Universidad de Oficios

Después de dos semanas, la Universidad Provincial de Oficios (UPrO) "Eva Perón" vuelve a abrir sus puertas para recibir a los más de mil estudiantes que cursan las tecnicaturas, cursos y especializaciones. La institución pausó el dictado debido a la Fase 1, pero ahora volverá a aplicar el mismo protocolo que habilitó en julio: dispusieron cuatro accesos para los alumnos y el personal, el uso del barbijo es obligatorio y no se podrán utilizar los salones de recreación o descanso.

La secretaria académica, Cecilia Martínez, recordó que establecieron ingresos independientes para evitar la acumulación de personas. Uno está ubicado por calle 9 de Julio, otro por Madre Cabrini, también habilitaron uno por Maipú y otro por Bélgica. "Los hemos dividido de acuerdo a la cantidad de concurrentes que tiene cada carrera. Además, cada entrada está cerca del taller donde realizan las prácticas. Esto es para que circulen lo menos posible dentro de la institución", contó.

Antes de pasar a las aulas les tomarán la temperatura y deberán anotar sus datos para controlar la trazabilidad.

Martínez indicó que hay tres horarios para los diferentes turnos. El primero es a las 8, el segundo a las 13:30 y el último a las 18. Por la disposición sanitaria, las clases, que antes duraban cuatro horas diarias, ahora tienen una duración de tres horas y media como máximo, ya que no están permitidos los recreos. "Tampoco está permitido que utilicen los espacios en común como el comedor. No se puede circular en el patio o en el resto de las instalaciones que no sean los talleres", añadió.

En cuanto al centro de pacientes leves de COVID-19 que funciona en el edificio de la universidad, la funcionaria académica destacó que el rector, Joaquín Surroca, dispuso que cercaran todo el sector para garantizar la seguridad de los asistentes. "El centro está dentro de la nave de mantenimiento por lo que se ordenó que esté completamente vallado. Este espacio tiene un ingreso independiente por lo tanto los alumnos y el personal no tienen acceso de ninguna manera", aseveró.

La primera vez que la casa de estudios regresó a las aulas fue hace dos meses, luego de que el Comité de Crisis aprobara el protocolo que idearon las autoridades. Fue la primera institución educativa en retomar las clases presenciales. Martínez comentó que para la UPrO fue todo un desafío. "Sobre todo la reorganización de los talleres para que cada estudiante, profesor o auxiliar esté distanciado. Por suerte contamos con un espacio amplio que nos permite cumplir con el distanciamiento necesario entre las personas que trabajan", comentó.

También remarcó que cuentan con un exigente procedimiento de saneamiento que trabajan conjuntamente con el área de seguridad e higiene. "Cada vez que termina un grupo, ingresa un equipo de limpieza para desinfectar, luego ingresa el siguiente turno. Y dentro del aula, los estudiantes no comparten herramientas y cada objeto que utilizan deben sanitizarlo", concluyó.