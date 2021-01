Japón desmintió la cancelación de los Juegos Olímpicos de Tokio

El Gobierno de Japón desmintió este viernes los rumores de cancelación de los Juegos Olímpicos de Tokio, que deben comenzar el 23 de julio próximo, debido a la crisis sanitaria producto de la pandemia de coronavirus.

"Estoy decidido a organizar unos Juegos seguros mientras colaboramos estrechamente con el gobierno metropolitano de Tokio, el comité organizador de los Juegos y el (Comité Olímpico Internacional) COI", aseguró el primer ministro de Japón, Yoshihide Suga.

Durante una sesión de la cámara alta del Parlamento japonés, Suga remarcó que los Juegos deben servir "como prueba de la victoria de la humanidad contra la COVID-19".

En este contexto, otra voz oficial que apareció fue la de la ministra japonesa a cargo del evento, Seiko Hashimoto, quien remarcó que harán "todos los esfuerzos hacia la realización de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos".

"Japón está haciendo todo lo posible por controlar la pandemia y tomando las medidas necesarias para celebrarlos" afirmó Hashimoto.

Estas declaraciones fueron replicadas tanto por el Comité Olímpico Internacional (COI) como el Paralímpico (IPC), quienes están "están plenamente centrados en organizar los Juegos" de Tokio 2020.

Versión británica

El jueves, el diario británico "The Times" provocó una conmoción mundial al afirmar que el Gobierno de Japón ya había tomado la decisión de cancelar los Juegos Olímpicos de Tokio, que deberían llevarse a cabo entre el 23 de julio y el 8 de agosto próximos.

"Los Juegos Olímpicos de Tokio tendrán que cancelarse debido al coronavirus, y el enfoque ahora está en asegurar los Juegos para la ciudad en el próximo año disponible, 2032″, publicó "The Times" en un artículo que asegura que las autoridades japonesas comunicaron la decisión al Comité Olímpico Internacional (COI).

La nota, además, añade: "Nadie quiere ser el primero en decirlo, pero el consenso es que es demasiado difícil".

No obstante, el presidente del COI, Thomas Bach, sostuvo este jueves que no existe "en este momento ningún motivo para creer que los Juegos Olímpicos de Tokio no se vayan a inaugurar el 23 de julio".

NA